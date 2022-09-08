banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.437,41
ALTIN
1.002,11
DOLAR
18,26
STERLİN
21,01
EURO
18,27
RAMS Garden Basın Lansmanı İle Görücüye Çıktı
RAMS Garden Basın Lansmanı İle...
HILTI Türkiye 25.Yılını Çırağan Sarayında Kutladı (VİDEOLU)
HILTI Türkiye 25.Yılını Çırağan Sarayında...
Müziğe İlginiz Varsa ve Liseye Gidecekseniz Bu Haberi Okuyun
Son Dakika
Müziğe İlginiz Varsa ve Liseye...
Bu Zülmü Devletin Sigorta Şirketi Yaparsa Özel Firmalar Ne Yapmaz?
Son Dakika
Her 3 Araçtan 1'i Sigortasız

Küçükçekmece Belediyesi'nden Eğitime Tam Destek

Küçükçekmece Belediyesi, okulların açılmasına sayılı günler kala, kırtasiye paketi yardımıyla ailelerin ve öğrencilerin yüzünü güldürüyor. İhtiyaç sahibi 3 bin öğrenciye yapılan çanta ve kırtasiye yardımı paketinde çocukların yıl boyunca ihtiyaç duyacakları pek çok okul araç gereci yer alıyor. Kırtasiye yardımı, Küçükçekmece’de yıl boyunca devam edecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Eylül 2022 Perşembe 16:56
Küçükçekmece Belediyesi'nden Eğitime Tam Destek
banner171

Eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle eğitim yatırımlarını sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, kırtasiye desteğini Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütüyor. Sosyal yardım alan dar gelirli vatandaşlar başta olmak üzere yapılan başvurular ekipler tarafından incelenerek ihtiyaç sahibi aileler tespit ediliyor ve randevu oluşturuluyor.

Dikici: 3 Bin aileye kırtasiye yardımı yapıldı

Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü İlyas Dikici, “İnsanların ihtiyaçlarını karşılayarak, özellikle ekonomik sıkıntıların had safhaya geldiği bu günlerde bu ailelerimizin çocuklarına bir nebze yardım ediyorsak mutlu oluyoruz. Şu ana kadar 3 bin aileye kırtasiye yardımı yapıldı.Başvurular çok fazla. Biz bunların arasından bir eleme yöntemiyle sosyal inceleme kriteriyle ihtiyaç sahibi aileleri belirleyerek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Çünkü buraya gelen insanların ihtiyaçlarını birçok yere göstermek, duyurmak ve aslında onları aslında bir nebze rencide etmek istemiyoruz. Bu işi Başkanımız Kemal Çebi’nin talimatıyla doğru bir şekilde yürütmek istiyoruz. Dolayısıyla mağazaya gelip kendilerini ihtiyaç sahibi aile konumunda hissetmelerini istemiyoruz. İhtiyaç sahibi olan aileler, normal bir mağazaya gidip alışveriş yapan bir vatandaş gibi gelip randevusu olduğunda elbisesini,ayakkabısını alarak kırtasiye ihtiyaçlarını gideriyorlar” diye konuştu.

“Bizim üzerinde durduğumuz nokta dayanışmayı güçlendirmek”

Yıl içerisinde yardımların devam edeceğini vurgulayan Dikici, “ Biz bu aya kadar yaklaşık 11 bin 500 parça ürün verdik ailelerimizin çocuklarına.Yardımlarımız devam edecek. Bu sadece eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte kriterini belirlediğimiz ailelerin çanta ve kırtasiye ihtiyaçlarını giderme yardımı.Ama yıl içerisinde de başvuru ve tespiti yapılmış olan ailelerin hepsine hem kırtasiye hem kıyafet yardımları tedarik edilecektir.Bu yardımlar dayanışmanın bir parçası. Aslında en önemli tarafımız, bizim üzerinde durduğumuz nokta dayanışmayı güçlendirmek. Bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak da kabul edebiliriz. Dar gelirli ailelerimiz bizlere başvuru yapabilirler. Diğer ailelerimizden de ricamız; ellerinde bulunan sıfır ve sıfıra yakın ürünlerinizi ya da bağışlamak istediğiniz herhangi bir ürünü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze gelip bağışlarsanız onlara bir kardeş, onlara bir arkadaş, onlara bir aile olmuş olursunuz. Dolayısıyla dayanışma daha fazla güçlenmiş olur” diye konuştu.

Başvurular, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne yapılıyor

Küçükçekmece Belediyesi’nin kırtasiye desteğinden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri 444 4 360 numaralı telefondan bilgi alarak, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirler.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Geçmişten Geleceğe Kültür Sanat Sentezi' Sergsi SKSM'de
'Geçmişten Geleceğe Kültür Sanat Sentezi' Sergsi SKSM'de
Küçükçekmece'de 193 Okul Yeni Döneme Hazır
Küçükçekmece'de 193 Okul Yeni Döneme Hazır
Küitür Merkezi Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başladı
Küitür Merkezi Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başladı
Küçükçekmece'de 100. Yıl Coşkuyla Kutlandı
Küçükçekmece'de 100. Yıl Coşkuyla Kutlandı
Zafer Kupası Yeşilova Esnafspor'un
Zafer Kupası Yeşilova Esnafspor'un

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169