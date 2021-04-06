Küçükçekmece Belediyesi'nden Dört Bir Yana Kitap Kardeşliği

Küçükçekmece Belediyesi, 57. Kütüphaneler Haftası kapsamında, ‘Kitap Kardeşliği’nde Buluşuyoruz’ kampanyası ‘Kitap Dağıtım Töreni’ düzenledi. 6 ay boyunca Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanya ile toplanan 40 bin adet kitap, Türkiye’nin her bölgesinde ihtiyaç sahibi okullara gönderilmek üzere Küçükçekmece Belediyesi’nden yola çıktı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Kemal Çebi: Kampanyaya destek veren herkese çok teşekkür ederim

Törene katılan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “ İnsanlık tarihi kadar önemli bir geçmişe sahip olan kütüphaneler, bir toplumun bilgi birikiminin, kültür ve medeniyetinin en önemli hazinesidir. 57. Kütüphaneler Haftası’nda kitaba ulaşmada fırsat eşitliği oluşturmak amacıyla, Edirne’den Hakkari’ye Türkiye’nin her bölgesindeki 57 dezavantajlı okula 40 bin adet kitap bağışı yapıyoruz. Kampanyamıza destek veren herkese, tüm kitap dostları ve okurseverlere can-ı gönülden teşekkür ederim” diye konuştu.

412 koli kitap kargoya verildi

2020 yılı Eylül ayında Küçükçekmece Belediyesi başlatılan “Kitap Kardeşliğinde Buluşuyoruz” kampanyasına STK’lar, muhtarlar, yayınevleri, konut site yönetimleri, kırtasiyeler ve vatandaşlar destek verdi. Kampanya kapsamında 40 bin adet kitap bağışı yapıldı. Bağışlanan kitapların tasnifleri titizlikle gerçekleştirilerek, 412 koli kitap haline getirildi. Kargoya verilen kitaplar, Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi okullara ulaştırılacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)