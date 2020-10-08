banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ali Babacan’a Ziyaret
Son Dakika
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ali Babacan’a Ziyaret
Dikkat Dikkat,Bu Fırsat Kaçmaz
Son Dakika
Dikkat Dikkat,Bu Fırsat Kaçmaz
Zeytinburnu Kültür Sanat Açılıyor
Son Dakika
Başkan İmamoğlu, Fatih’in tablosunu Osmanlı Hanedanı fertleriyle buluşturdu
Son Dakika
Başkan İmamoğlu, Fatih’in tablosunu Osmanlı...

Küçükçekmece Belediyesi ‘Kuşların Evi’ni Yayın Hayatına Kazandırdı

Kemal Çebi: Nesli Tükenmekte Olan Kuşlarımızı Yaşatabilmek İçin Farkındalık Oluşturuyoruz

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
08 Ekim 2020 Perşembe 14:10
Küçükçekmece Belediyesi ‘Kuşların Evi’ni Yayın Hayatına Kazandırdı
banner171

Küçükçekmece Belediyesi’nin ilçenin doğal zenginliklerini korumak ve ortaya çıkarmak amacıyla yayın hayatına kazandırdığı ‘Küçükçekmece –Kuşların Evi’ kitabının tanıtım toplantısı Soğuksu Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. Kitap ile ilgili bilgiler veren Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ilçenin eşsiz bir tarihe ve tabiat zenginliklerine sahip olduğunu ifade ederek, “Küçükçekmece Gölü benim hatıralarımda en güzel yere sahip. Çocukluğum burada geçti, yüzmeyi bu gölde öğrendim. Bu kitabın, nesli tükenmekte olan kuşlarımızı yaşatabilmek açısından bir farkındalık oluşturacağını düşünüyorum. Küçükçekmece denildiği zaman akla kültür ve sanatın gelmesi görev sürem boyunca en büyük hedef ve vazifelerimdendir” diye konuştu.

Tanıtım toplantısına Kemal Başkan’ın yanı sıra Küçükçekmece Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ve kitabın editörü Oktay Uludağ’da katıldı.

Kitabın yayın koordinatörü Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal  İşler Müdürü Güney Özkılınç, “ Küçükçekmece- Kuşların Evi yaklaşık olarak 6 aydır yürütülen bir çalışma. İlçemizin doğal yaşamını envanter altına alma çalışması. Bugün meyvesini verdi. İlçenin kültürel zenginliklerinin tanıtımına dair çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu. Editör Oktay Uludağ ise katılımcılara kitabın içeriği ile ilgili bilgiler verdi.

Prestij kitap olarak yayımlandı

304 sayfalık bir prestij kitap olarak raflarda yerini alan Küçükçekmece- Kuşların Evi, ilçenin en büyük zenginliklerinden olan Küçükçekmece Gölü’nde yaşayan 166 kuş türünü kelimelerin yanında fotoğraflarla da tanıtıyor. Araştırmacılar, gezginler ve doğa kâşifleri için bir rehber özelliği taşıyan kitapta, farklı mevsimlerde ilçede görülen kuşlara dair ayırt edici özellikler yer alıyor.

Göl kenarında kuş gözlem evi kurulacak

Magma Dergisi işbirliğiyle oluşturulan ve ilçe adına doğal mirası korumak için derli toplu ilk çalışma özelliği taşıyan kitabın yazarlığını Süreyya İsfendiyaroğlu yaptı, fotoğraflarını ise Prof. Dr. Ahmet Karataş derledi.

Küçükçekmece Belediyesi, bu özel çalışmanın ardından göl çevresinde Kuş Gözlem Evi kurarak, nesli tükenmekte olan canlıların yaşatılmasına ve kuş turizmine katkı sağlamayı hedefliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Askıda El Birliği Var
Askıda El Birliği Var
Karışık Kaset AKSM'de Sanatseverlerin Beğenisine Sunuldu
Karışık Kaset AKSM'de Sanatseverlerin Beğenisine Sunuldu
Küçükçekmece Belediyesi Eğitim Akademisi Kursları Başlıyor
Küçükçekmece Belediyesi Eğitim Akademisi Kursları Başlıyor
Geleceğin Sanatçıları Müzik Akademisi’nde Yetişiyor
Geleceğin Sanatçıları Müzik Akademisi’nde Yetişiyor
Zabıta Ekiplerinden 20 Yaşına Giren Otizmli Mehmet'e Doğum Günü Sürprizi
Zabıta Ekiplerinden 20 Yaşına Giren Otizmli Mehmet'e Doğum Günü Sürprizi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169