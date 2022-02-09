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Küçükçekmece Belediyesi İstihdam Masası Bir Yılda 1017 Kişiye İş İmkânı Sağladı

Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı İstihdam Masası, vatandaşların iş arayışına destek olmayı sürdürüyor. Son bir yılda İstihdam Masası’na başvuran 2950 kişiden 1017’si, en çok üretim ve hizmet sektörü olmak üzere farklı sektörlerde yeni işleriyle buluşturuldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Şubat 2022 Çarşamba 12:08
Küçükçekmece Belediyesi İstihdam Masası Bir Yılda 1017 Kişiye İş İmkânı Sağladı
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İş arayanlar ve işverenler toplu görüşmelerde bir araya geliyor

Çözüm odaklı yönetim anlayışıyla hizmet sunan Küçükçekmece Belediyesi, işsizliğe Sosyal Yardımlaşma İşleri Müdürlüğü’ne bağlı İstihdam Masası ile çözüm buluyor. Sosyal medya hesapları üzerinden iş ilanları yayınlayan Küçükçekmece Belediyesi, işveren ve iş arayanları toplu iş görüşmelerinde bir araya getiriyor. Toplu iş görüşmelerine katılan adaylar, belirtilen gün ve saatte belirtilen yerde firma sahipleriyle bir araya gelerek, birebir görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, geride bıraktığımız 2021 yılında, merkeze yapılan 2950 başvurudan 2510’u uygun firmalara yönlendirilirken, 1017 kişi iş sahibi oldu.

Kemal Çebi: İşsizlik Sorununu Sadece Konuşmuyor, Çözüm Üretiyoruz...

İstihdam Masası’nın Küçükçekmece’nin İŞKUR’u gibi görev yaptığını ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Ülkemizdeki en önemli sorunlardan biri de işsizlik… Yerel yöneticiler olarak şikayet etme lüksümüz yok, çözüm üretmek zorundayız. İlçemizde işsizlik sorunu yaşayan gençleri, çeşitli nedenlerle işinden ayrılmak zorunda kalmış ancak iş hayatına devam etmek isteyen kimseleri, işverenlerle Küçükçekmece Bölgesel İstihdam Ofisi’nde buluşturuyoruz. İstihdamı destekleyici ortak çalışmalarımızla potansiyel iş gücüne nitelik kazandırmaya ve tüm projelerde aktif rol almaya devam edeceğiz. Bu konuda hedefimiz; insanların yardıma ihtiyaç duymadıkları kendi emekleri ve yeteneklerinin karşılığını bularak, ailelerinin geçimlerini sağlayabildikleri bir Küçükçekmece’yi inşa etmektir."

Hafta içi her gün ziyaret edebilirsiniz

Küçükçekmece Belediyesi İstihdam Masası’na başvuruda bulunmak isteyenler, Bezirganbahçe’deki İyilik Merkezi’ni ziyaret ederek, konuyla ilgili 444 4 360 numaralı telefondan da ayrıntılı bilgi edinebilir.

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