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Küçükçekmece Belediyesi Gıda Bankası Dayanışma İle Büyüyor

Paranın değil dayanışmanın ve sevginin geçtiği tek banka; Küçükçekmece Gıda Bankası!

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Ağustos 2021 Pazartesi 17:34
Küçükçekmece Belediyesi Gıda Bankası Dayanışma İle Büyüyor
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Küçükçekmece Belediyesinin dayanışmayı ve paylaşmayı güçlendirmek için Aralık 2020de hayata geçirdiği Gıda Bankası, alan el ile veren el arasında köprü olarak, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Dayanışmanın gücü ile yardıma ihtiyacı olan Küçükçekmecelilere gıda, giysi, temizlik, yakacak ve hijyen ürünlerinin ulaştırıldığı Gıda Bankası’ndan, son 3 ayda yaklaşık 1.500 ihtiyaç sahibi aileye; 14.065 kg sebze - meyve, 3 bin 100 parça tekstil ürünü ve çeşitli gıda malzemelerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

Bağışlar, uygun şartlarda depolanarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Bağışlanan veya üretim fazlası tekstil ürünleri ile Küçükçekmece Belediyesi gıda mühendislerinin kontrolünden geçen insan sağlığına uygun her türlü gıdayı tedarik ederek, uygun şartlarda depolayan ve düşük gelirli ailelere ulaştırma amacı taşıyan Küçükçekmece Belediyesi, El Ele Yaşam Derneği ile işbirliği protokolü imzalayarak Gıda Bankası’nı hayata geçirdi.

Kemal Çebi: Dayanışmanın gücüyle bir sofra da biz kuralım!

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Hızla küreselleşen dünyada, pek çok alanda olduğu gibi kent yönetim biçimi ve anlayışında da değişim söz konusudur. Küçükçekmece Belediyesi olarak aktif, şeffaf, katılımcı bir belediyecilik yaklaşımı ile Kent Adaletini getirmek en büyük önceliğimizdir. Sosyal belediyecilik konusunda ise tüm imkansızlıkları bir kenara koyup, kaynaklarımızı seferber ettik. Aralık 2020de açtığımız Küçükçekmece Gıda Bankası ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza çok daha hızlı ulaşmayı, ihtiyaçları karşılamayı hedefliyoruz. Dayanışmanın ve sevginin geçtiği tek banka olarak nitelendirdiğim Gıda Bankası, hem israfla mücadeleye hem de yoksullukla mücadeleye destek oluyor. Hedefimiz Gıda Bankası üzerinden kurduğumuz bu dayanışma ağını genişletmek ve güçlendirmek. İlerleyen aylarda ihtiyaç sahibi komşularımızın istedikleri ürünleri alabilecekleri bir çalışmanın da hazırlıklarının sonuna yaklaştık. Gıda Bankamıza bağlı marketler açacak ve ihtiyaç sahibi komşularımız istedikleri ürünleri rahatlıkla alabilecekler. Kimsenin mağdur kalmaması, bir şey isterken mahçup olmaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Benim bir hayalim var, yüzü gülen bir Küçükçekmece. İnsanların yüzü gülsün, mutlu olsun istiyorum. ” diye konuştu.

Gerçek ihtiyaç sahipleri tespit ediliyor

Yardım talebinde bulunan vatandaşları ziyarete giden sosyal inceleme uzmanları yanında, Küçükçekmece Belediyesi saha ekiplerinin de yapmış olduğu görüşmelerden aldığı notlar üzerinden gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşılıyor. Saha ekibi, yardıma ihtiyacı olan Küçükçekmecelileri evlerinde ziyaret ederek, tespit ediyor.

Bağışlar, resmi ve yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleşiyor

Gıda Bankası’na yapılan tüm bağışlar, tamamen resmi ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştiriliyor. Gelir Vergisi Kanununun 40. Maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 89. Maddesi kapsamında, Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, bağışlanan ürünlerin maliyet bedelinin tamamı, yıllık beyanname ile bildirilen gelirden indiriliyor.

Başvurular İyilik Merkezine yapılıyor

Gıda Bankası’na bağışta bulunmak isteyenler, Küçükçekmece Belediyesine 444 4 360 numaralı telefondan ulaşarak İyilik Merkezine başvuruda bulunabilir. Tüketilmesinde sağlık açısından bir sakınca olmayan, paketleme ya da etiketleme hatası yüzünden satış değerini yitirmiş, gıda, giysi, temizlik yakacak ve hijyen ürünleri ile stok fazlası, mevzuattaki değişikliklerden dolayı geri alınan, üretim hatası nedeniyle perakende sisteminde kabul edilemeyecek ürünleri, Küçükçekmece Belediyesi Gıda Bankası’na bağışlayabilirsiniz.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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