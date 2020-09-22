banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hançerli Ve Avcılar “Temiz Bir Dünya” İçin Yürüdü
Zeytinburnu Yüz Yüze Eğitime Başladı
Son Dakika
Zeytinburnu Yüz Yüze Eğitime Başladı
İlk yüz yüze görüşme velilerle yapıldı
Son Dakika
İlk yüz yüze görüşme velilerle...
Zeytinburnu Okulları Eğitim Ve Öğretime Hazır
Son Dakika
Zeytinburnu Okulları Eğitim Ve Öğretime...

Küçükçekmece Belediyesi Engelleri Ortadan Kaldırmaya Devam Ediyor

Engelsiz belediyecilik yaklaşımı ile kenti yenileme çalışmalarına devam eden Küçükçekmece Belediyesi, engelli araçların ücretsiz bakım ve tamir çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Eylül 2020 Salı 10:31
Küçükçekmece Belediyesi Engelleri Ortadan Kaldırmaya Devam Ediyor
banner171

Küçükçekmece Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki engelli araç tamir ve bakım atölyesi ile engelli vatandaşlara ücretsiz hizmet vererek, yaşamlarını kolaylaştırıyor. Akülü ve tekerlekli sandalyelere akü değişimi, tekerlek, fren, gövde bakımı, yağ kontrolü, mekanik ve elektronik arıza hizmetleri sunan Küçükçekmece Belediyesi son 1 yılda 200 engelli aracının bakım, tamirat ve tadilatını gerçekleştirdi. 

 

Yol Yardım Ekipleri Kimseyi Yolda Bırakmıyor

 Engelli vatandaşların manuel ve akülü araçlarının tamir, bakım, yedek parça ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayan Küçükçekmece Belediyesi, yolda kalan ve çağrı merkezine ulaşan vatandaşların taleplerine anında cevap veriyor. Engellilere uygun özel asansörlü araçlarla yolda kalan vatandaşlara ulaşan ekipler, araçları atölyeye getirerek, vatandaşları da evlerine bırakıyor.

 

İhtiyaç sahibi vatandaşlara araç tahsis ediliyor

 Haftada ortalama 5-6 aracın tamir ve bakımını gerçekleştiren Küçükçekmece Belediyesi, son 1 yılda talepleri doğrultusunda ihtiyaç sahibi olan engelli vatandaşlara da 16 akülü araç, 219 manuel tekerlekli sandalye tahsis etti. 

 

Kemal Çebi: “Her bireyin sosyal hayata dahil olduğu, engelsiz bir ilçe hayalimiz var”

 Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Gerçek olan tek engel, insanların oluşturduğu engellerdir ve bu engelleri ancak ve ancak birlikte kaldırabiliriz. Birlikte yaşama kültürü ile her bireyin sosyal hayata dahil olup, güvenle sokaklarda, parklarda gezebildiği bir Küçükçekmece hayalim var. Yaptığımız çalışmalarla Küçükçekmece’de yaşama engel yok demeyi amaçlıyoruz. Bu çalışmamızla vatandaşlarımızdan çok güzel, olumlu geri dönüşler alıyoruz. Engelsiz bir Küçükçekmece için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. 

 

Akünün bitmesi, lastiğinin patlaması, kumanda arızası gibi çeşitli nedenlerle hiç beklenmedik zamanda yolda kalan engelli vatandaşlar Küçükçekmece Belediyesi’ne 444 4 360 nolu telefondan ulaşarak, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nden destek talebinde bulunabilirler. 

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küçükçekmece Kütüphaneleri’nde Mehmet Erte İle Yazarlık Atölyesi Başlıyor
Küçükçekmece Kütüphaneleri’nde Mehmet Erte İle Yazarlık Atölyesi Başlıyor
Anadolu’nun Dört Bir Köşesinden Halk Oyunları Küçükçekmece’de
Anadolu’nun Dört Bir Köşesinden Halk Oyunları Küçükçekmece’de
Haydar Ergülen Küçükçekmece Kütüphanelerine Konuk Oldu
Haydar Ergülen Küçükçekmece Kütüphanelerine Konuk Oldu
Küçükçekmece'de Koronavirüse Geçit Yok
Küçükçekmece'de Koronavirüse Geçit Yok
Dünya Barış Gününde Küçükçekmece Belediyesi’nden 10 Dilde “Barış Şiiri”
Dünya Barış Gününde Küçükçekmece Belediyesi’nden 10 Dilde “Barış Şiiri”

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169