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Küçükçekmece Belediyesi Eğitim Akademisi Kursları Başlıyor

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, 2020-2021 meslek, hobi ve eğitim kursları sezonu dopdolu içeriklerle başlıyor. Küçükçekmece Belediyesi bir ilke imza atarak, çocuklarının gelişimini destekleyici Orff, Psiko Satranç, Nöro Dramatik, P4C Çocuklarla Felsefe kurslarını ücretsiz olarak çocuklarla buluşturacak. Kurslar Online ve geniş Covid-19 tedbirleri alınarak gerçekleşecek.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
29 Eylül 2020 Salı 12:40
Küçükçekmece Belediyesi Eğitim Akademisi Kursları Başlıyor
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Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Küçükçekmece’de ikamet eden 8-17 yaş arası çocuklar ve yetişkinler için düzenlediği kurslar başlıyor. Yeni dönemde kurslar pandemi nedeniyle Online ya da sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun şekilde 10 kişilik sınıflarda gerçekleştirilecek.  Kurslara başvurular için ise gerekli evraklar şunlar; 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf, veli muvafakatnamesi (18 yaş altına), başvuru formu.

Küçükçekmece Belediyesi’nden Bir İlk: Çocuklara Psiko-Satranç Eğitimi

Küçükçekmece Belediyesi bir ilke imza atarak, Orff, Psiko Satranç, Nöro Dramatik, P4C Çocuklarla Felsefe gibi özel ve çocukların hayatında büyük farklar yaratacak Eğitim Atölyelerini ücretsiz olarak Küçükçekmeceli çocuklarla buluşturuyor. Kültür merkezlerindeki Eğitim Atölyeleri kapsamında çocukların yaratıcı ve analitik düşünmelerini sağlayan Orff, çocukların duygu ve düşüncelerini satrançla ortaya çıkaran Psiko Satranç, görsel algı ve egzersiz ile beynin kapasite kullanımını artırmayı hedefleyen Nöro Dramatik, eleştirel, yaratıcı ve işbirliğine dayalı düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan P4C Çocuklarla Felsefe kursları gerçekleştirilecek.

“Çocuklar Satrançla Duygularını İfade Etmeyi Öğreniyor”

Küçükçekmece Belediyesi Psiko Satranç uzman eğitmeni Caner Özbakır ise, duygularını ifade ederek doğru iletişim kurmanın çocuklar için çok önemli olduğunu belirterek, “Oyun, çocukların dünyasında, gelişiminde en etkili ve doğal teorik yaklaşımdır. Düşüncenin kurucu unsuru dille iletişim kuruyoruz. Duygularımızı dille ifade edemediğimizde dürtüsel davranışlar sergiliyoruz. Bu çalışmanın amacı çocukların dürtüsel davranışlar sergilemesinin önüne geçmek, çocukların duygularını ifade etmesini sağlamak. Satranç zaten analitik zekayı destekliyor. Her yaş grubunun ifade edemediği duyguları var. Biz bunları satranç taşının altına yazıyoruz. Çocuk hamle yapıp taşı aldığında ise, taşın altında yazan duyguyla alakalı bir anısını hikaye olarak anlatıyor. Eğer o konuda bir anısı yoksa ise, kafasında bir hikaye oluşturup onu anlatabiliyor. Bu şekilde yaratıcılığı da gelişiyor” dedi.

20 Farklı Branşta Sanat Eğitimi Verilecek

Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde geleneksel ve çağdaş sanatları birleştiren Güzel Sanatlar Akademisi’nde ise 20 farklı branşta, uzman eğitmenler tarafından dersler verilecek. Bunlar; Temel Sanat Eğitimi, Ebru, Resim, Güzel Sanatlara Hazırlık, Minyatür, İllüstrasyon, Tezhip, Sanat Tarihi, Desen Tasarımı, Osmanlı Türkçesi, İnce Kağıt Oymacılığı (Katı'), Cilt, Seramik, Hat, Sanat ve Fikir Atölyesi, Kaligrafi, Çini, Kağıt Konservasyonu, Youtube Eğitimi, Dijital Sanat Eğitimi olacak.

Ud’ tan Elektro Gitar’ a Her Branşta Müzik Eğitimi

Küçükçekmeceli çocukları müzikle buluşturmak için ücretsiz olarak hizmet veren Müzik Akademisi’nde ise, bağlama, gitar, keman, piyano, perküsyon, bas gitar, klasik kemençe, davul(bateri), ud, elektro gitar, kanun, flüt, ses teknojileri ve tambur dersleri verilecek. Akademiye ise 8-16 yaş arasındaki çocuklar genel yetenek sınavı ile alınacak.

Detaylı bilgi almak isteyenler 444 4 360 no’lu telefonu arayabilir. 

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