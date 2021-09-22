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Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri 3 proje ile TEKNOFEST'te

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesi öğrencileri, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te büyük bir başarıya imza atarak, iki ayrı kategoride 3 projeyle finale kaldı

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Eylül 2021 Çarşamba 15:06
Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri 3 proje ile TEKNOFEST'te
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Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri Berrin Aydemir ve Beyza Doğan'ın kurduğu 'e team' isimli takım, 'İngilizce sevdirme' projesiyle eğitim teknolojileri kategorisinde 9 bin 875 başvuru arasından 22. sırada finale adını yazdırdı. Proje, blok tabanlı kodlama programı olan Scratch kullanılarak 2. sınıf İngilizce dersi ve kazanımlarına uygun İngilizce öğrenimini sevdirmek, kolaylaştırmak ve kelime öğreniminin kalıcılığını sağlamak amacıyla tasarlanmış bir eğitsel oyun olarak ön plana çıkıyor. Diğer proje ise Bilgi Evleri Great Lake Fighters takımı, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Afet Yönetimi Kategorisi'nde 16 bin 340 başvuru arasından 88 puanla 27. sırada yer alarak, finale kaldı. Great Lake Fighters, enkaz altında kalan canlıların seslerini algılayarak arama kurtarma ekiplerine konumlarının bildirilmesi sağlayan bir mekanizma tasarladı. Projenin amacı ise, enkaz altında arama kurtarma ekiplerinin normalde duyamayacakları ses frekanslarını duyulabilir yapmak, depremlerde oluşan can kayıplarını en aza indirmek.

"Enkaz altında kalan canlının sesini duyurmayı amaçladık"

Geliştirdikleri projeden bahseden 13 yaşındaki İlayda Çelebi, "Ben bu uygulamayı Halkalı Bilgi Evi'nde öğrendim ve arkadaşlarımla birlikte geliştirdim. Bu uygulamamızda depremden esinlendik. Bizim eğitim aldığımız sıralarda çoğu zaman deprem yaşandı. Biz de bunun hakkında neler yapabiliriz diye düşünüp bu projemizi geliştirdik.Projemizde enkaz altında kalan canlının sesini dışarıya vermeye amaçladık. Sadece deprem değil. Sel, heyelan herhangi bir enkaz altında kalan canlının sesini duyurmayı amaçladık. Öncelikle parçalarla bir bina prototip oluşturduk. Daha sonrasında modülleri yerleştirdik. Uygulamadan sesi dışarı veriyor ve arama kurtarma ekipleri sese ulaşabiliyor. Geliştirmeyi düşünüyoruz çünkü deprem anında baygın insanlar çoğu zaman olabiliyor ve onları sesini nasıl durabileceğimizi düşündük ve termal kamera yapabiliriz diye düşündük. Çünkü termal kamerayla her türlü bir cisme ulaşabiliyoruz" dedi.

"Program sadece 5 oyundan oluşuyor ileride oyun eklemeyi de düşünüyoruz"

İngilizceyi bu şekilde sevdireceklerini söyleyen Beyza Doğan, "Uygulamamız şimdilik sadece 2'nci sınıflara İçin geliştirdik. İngilizceye olan olumsuz tutumu olumluya çevireceğiz. Program sadece 5 oyundan oluşuyor. İleride oyun eklemeyi de düşünüyoruz. Bütün sınıflara uygun hale getirmeyi planlıyoruz. Öncelikle oyunlarımızda hiçbir şekilde Türkçe'ye yer vermedik. Sadece çeviri ekledik bu şekilde daha kolay öğrensin diye"  konuştu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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