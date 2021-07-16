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Küçükçekmece Belediyesi Anadolu Bilgelerini Evrensel Dilimiz ‘Sanatla' Yaşatacak

UNESCO'nun 2021 yılını Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre yılı ilan etmesi çerçevesinde Küçükçekmece Belediyesi düşünce ve öğretileriyle asırlardır sevgi, birlik ve barışı öğütleyen Anadolu bilgelerini ve felsefelerini, yıl boyunca düzenleyeceği sanatsal etkinliklerle anlatacak ve yaşatacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Temmuz 2021 Cuma 17:33
Küçükçekmece Belediyesi Anadolu Bilgelerini Evrensel Dilimiz ‘Sanatla' Yaşatacak
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Bu kapsamda, Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç komşu ilçelerin belediye başkanlarına, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi adına bir dizi ziyaret gerçekleştirecek. Kurban Bayramı öncesi Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Avcılar, Bakırköy’ün Belediye Başkanlarını ziyaret edecek olan Özkılınç, Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı Veli’nin eserlerini hediye ederek, birlik ve beraberlik mesajı verecek.

Kemal Çebi: Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre’yi pusula edinmekten onur duyuyoruz

Barışı, sevgiyi, ilmi kendilerine rehber kılan iki büyük ismin felsefeleri ve ışığında bir dizi etkinlikler gerçekleştireceklerini ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Anadolu’nun her rengini taşıması açısından zengin demografik yapısıyla nam salan Küçükçekmecemizde, böyle bir misyon edinmekten onur duyuyoruz. Hacı Bektaş-ı Veli'nin aramızdan ayrılışının 750. yıl dönümü, Yunus Emre’nin ise 700. yıl dönümünde belediyelerimiz arasında bir kültür köprüsü kurarak, dostluğumuzu pekiştirmek istiyoruz. Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre savaş yerine barışı, düşmanlık yerine dostluğu, kin yerine hoşgörüyü benimseyen hümanist anlayışlarıyla yüzyıllardır günümüz toplumlarına ışık tutmaktadırlar. İlçemizde düzenleyeceğimiz sanatsal etkinliklerle, Anadolumuzun iki büyük ismini pusula edinip, felsefelerini yaşatarak, birlik ve beraberlik mesajları vereceğiz” diye konuştu.

Antakya Medeniyetler Korosu Özel repertuarıyla sahne alacak

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kültür mirasımızı mayalayan evrensel değerlerimiz Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre Küçükçekmece’de sanatsal etkinliklerle de yaşatılacak. Bu kapsamda, farklı millet ve mezheplerden müzisyenlerin oluşturduğu, birbirlerinin ilahisini, türküsünü, ezgisini aynı neşeyle okuyan "Antakya Medeniyetler Korosu" Yunus Emre ve Hacı Bektaş özel repertuarıyla Eylül ayında Küçükçekmece’de sahne alacak.

40 sanatçının katılımıyla 40 eser sergilenecek

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi’nden 40 sanatçının katılımıyla Resim, Kaligrafi, Fotoğraf, Minyatür, Ebru, Kat’ı, Graffiti, Heykel, Çini, Hat başta olmak üzere farklı disiplinlerden oluşan branşlarda 40 eserden oluşan Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre konulu sergi de Ekim ayında sanatseverlerle buluşturulacak.

Belediye bünyesindeki araçlar aynı temayla hazırlanarak hizmet verecek

Küçükçekmece Belediyesi etkinlikler kapsamında, bünyesindeki 4 büyük otobüsün dış giydirme ve tasarımlarını da Anadolu Erenleri’nin fotoğrafları ve felsefesini temsil eden sözlerle kaplatacak. Otobüsler yıl boyunca ilçe genelinde yeni yüzüyle hizmet verecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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