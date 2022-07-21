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Küçükçekmece Belediyesi Acılı Günlerinde Vatandaşları Yalnız Bırakmıyor

Küçükçekmece Belediyesi, yakını vefat eden vatandaşların cenaze işlemlerini kolaylaştıracak çalışmaları sürdürmeye ve Küçükçekmecelilerin zor günlerinde acısını paylaşmaya devam ediyor. Cenaze ve Taziye Hizmetleri Birimi, son 3 yılda 3600 haneye sıcak yemek, taziye çadırı, masa, sandalye ve şehir içi ulaşım desteği vererek, acılı günlerinde vatandaşları yalnız bırakmadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Temmuz 2022 Perşembe 11:55
Küçükçekmece Belediyesi Acılı Günlerinde Vatandaşları Yalnız Bırakmıyor
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Kemal Çebi: Hemşehrilerimizin kötü gününde de yanınızdayız

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “ İnsan vefat gibi zor ve acılı zamanlarda birilerinin desteğine ihtiyaç duyar. İyi gün dostu bulmak ne kadar kolaysa kötü gün dostu bulmak bir o kadar zordur. Küçükçekmeceli hemşehrilerimizin acılarını paylaşmak, yalnız bırakmamak ve yanlarında destek olmak adına Cenaze ve Taziye Hizmetleri Birimimiz ile hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımız bir taraftan acısını yaşarken bir taraftan cenaze işleriyle uğraşmasının önüne geçmek için cenaze- taziye birimimiz, onlara gerekli desteği sağlıyor. Cenaze yakınlarından gelecek olan talepleri büyük bir hassasiyet ile karşılamaya çalışıyoruz. Sıcak yemekten, taziye çadırına, şehir içi ulaşım hizmetlerinden, taziye paketine kadar her türlü ihtiyacı elimizden geldiğince karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.


3600 haneye sıcak yemek, taziye çadırı ve şehir içi ulaşım hizmeti verildi


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Cenaze ve Taziye Hizmetleri Birimi; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün işbirliği ile çalışmalarını yürütüyor.


Cenaze ve Taziye Hizmetleri Birimi’ne başvuran vatandaşlara defin işleminde kolaylık sağlamak amacıyla Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nce araç temin ediliyor. Defin işlemlerinin ardından Küçükçekmece Belediyesi Aşevi’nde hazırlanan sıcak yemekler ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sağlanan masa, sandalye ve taziye çadırları vatandaşın kapısına kadar götürülüyor.


Saha ekibinden cenaze evlerine taziye ziyareti


Pandemi öncesinde Küçükçekmece Belediyesi tarafından görevlendirilen din görevlileri taziye evlerine giderek hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur’an-ı Kerim ve dualar okuyor, şehirlerarası ulaşım desteğiyle cenaze nakil işlemleri yapılıyordu. Ancak Covid-19 ile birlikte gelen yasaklardan sonra bu hizmetin yerini saha ekiplerinin taziye ziyaretleri aldı. İlçede vefat eden vatandaşlar tespit edilerek, taziye evlerine Başkan Kemal Çebi adına başsağlığı ziyareti gerçekleştiren ekipler, pandemi sürecinde 2 bin taziye paketini Küçükçekmecelilere ulaştırarak, acılı günlerinde yanında oldu.


 

Cenaze hizmetleri ile ilgili destek almak isteyenler, Küçükçekmece Belediye Başkanlığı binasında yer alan Cenaze ve Taziye Birimi’ne başvuruda bulunabilir ya da 444 4 360 numaralı telefondan talep oluşturabilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Son Güncelleme: 21.07.2022 11:59
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