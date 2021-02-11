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Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'den Asırlık Çınarlara Ziyaret

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ilçenin bir asırlık en yaşlı sakinlerinin evlerine giderek ziyaret etti. 116 ve 112 yaşlarındaki yaşlı çınarlar, Çebi’nin ilgi ve alakası karşısında memnuniyet ve hayır dualarını dile getirdi. Nüfusuyla İstanbul’un en kalabalık ikinci ilçesi olan Küçükçekmece’de 65 yaş üstü 44 bin, 100 yaş üstü ise 15 vatandaş yaşıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Şubat 2021 Perşembe 11:49
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'den Asırlık Çınarlara Ziyaret
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Pandemi döneminde Küçükçekmecelilerin sıkıntılarını yerinde tespit etmek ve çözüm sunmak için ‘Konuş Küçükçekmece Kemal Başkan Dinliyor’ projesini hayata geçiren Küçükçekmece Belediyesi, ilçede çalınmadık kapı bırakmıyor.  

Kemal Çebi: Yalnız olmadıklarını hissettirmeye geldik

Bu kapsamda,  ilçenin en yaşlı vatandaşları olma unvanına sahip 3 kadını ziyaret eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Büyüklerimiz, gerek aile yaşantımızda, gerek toplumsal yaşantımızda daima el üstünde tutulmuş ve baş tacı edilmiş, dünümüz ve bugünümüz arasındaki en değerli köprüdür. Bizlerin geleceği için birçok fedakârlık gösteren büyüklerimize olan bağlılık duygularımızı ifade etmeye, yalnız olmadıklarını hissettirmeye geldik. Onların varlıklarından mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Uzun yıllar köyde yaşayan yaşlı kadının kronik bir rahatsızlığı yok

Başkan Çebi ilk olarak 10 çocuğu, 46 torunu olan Adıyamanlı 116 yaşındaki Meyro Altay’ı ziyaret etti.  Çebi’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren yaşlı kadın, hiçbir şey istemediğini söyledi. Oğlu Ahmet Altay ise annesinin köyde uzun yıllar yaşadığını et gibi ağır yemeklerden ziyade sebze ağırlıklı beslendiğini dile getirdi. Tarlada çalışarak yaş alan kadının kronik bir rahatsızlığı bulunmuyor. Çocuklarına yük olmak istemediği için yalnız yaşadığını söyleyen yaşlı kadın, eşini 94 yaşında kalp krizi sonucu kaybetmiş.

100 yaşının üstünde 3 kadın ziyaret edildi

Yine 116 yaşındaki Elif Kaya da 7 çocuk, 42  torun sahibi. Kanser hastası olan yaşlı kadın Başkan Çebi’ye sevgisini dile getirirken, duygusal anlar yaşadı. Evine son gidilen ise 112 yaşındaki Atike Durmaz oldu. 1958 yılında Makedonya’dan Türkiye’ye göç eden Durmaz’ın da 9 çocuğu ve 12 de torunu bulunuyor.

Ziyaretler sırasında, baston, maske, kolonya, dezenfektan, bilgisayar yardımında bulunuldu. Ayrıca, evlerin temizliği yapılarak, ihtiyaçları doğrultusunda erzak kolisi teslim edildi.

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