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Küçükçekmece 1489 Personel, 259 Araçla Kışa Hazır

Küçükçekmece Belediyesi, İstanbul’da beklenen kar yağışı ve olası buzlanmaya karşı ilçede yaşanabilecek mağduriyetleri önlemek için hazırlıklarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından karla mücadele kapsamında 10 bölgeye ayrılan ilçede, kar yağışıyla birlikte 1489 personel, 259 araç ve ekipmanla sahada görev yapacak. İlçedeki ana arter yollar ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile planlanarak takip edilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Aralık 2021 Perşembe 10:03
Küçükçekmece 1489 Personel, 259 Araçla Kışa Hazır
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Belediye Başkanı Kemal Çebi: Tüm birimlerimizle hazırlandık

Belediye ekiplerinin kar yağışına karşı gerekli iş bölümünü yaparak teyakkuzda beklediğini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Karla mücadele programımızı AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre düzenliyoruz. Olası bir kar yağışına karşı tüm birimlerimizle hazırız. İlçe sakinlerimizden kışı rahat ve konforlu geçirmeleri için kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını rica ediyorum. Ekiplerimizin yoğun gayretiyle aksaklıklara neden olmadan sorunsuz bir kış geçirmeyi diliyorum. Küçükçekmeceliler, 7/24 ilgili telefonlardan belediyeye ulaşarak destek talebinde bulunabilirler.” diye konuştu.

1489 personel, 259 araç ve ekipman sahada olacak

Ekipler, karla mücadele kapsamında 11 tuzlama ve küreme, 21 el ile tuzlama, 2 greyder, 21 jcb, 33 adet olası su taşkınları için özel donanımlı ekipman başta olmak üzere toplam 259 araç ve ekipmanla sahada olacak. İhtiyaç halinde siteler ve vatandaşların talebini karşılamak için Fen İşleri Müdürlüğü stoklarında 4 bin ton tuz ve 4 bin adet çuvallanmış tuz, evde yatan hastalar için ise 2 adet elle taşınabilir jeneratör hazır bulunuyor.

Belediye ekiplerinden 7/24 mesai

Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Park ve Bahçeler, Veteriner İşleri, Zabıta, Kadın ve Aile Hizmetleri, Sosyal Yardım, Ulaşım, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri karla mücadele planlaması kapsamında 7/24 sahada görev yapacak. Olası bir kar yağışında acil bir durumla karşılaşan vatandaşlar 444 4360 nolu telefondan Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi’ne ulaşabilirler. 

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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