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Küçükçekmec'de 19 Mayıs Coşkusu,Haluk Levent Konseriyle Zirvede Yaşanacak

Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ve aydınlanma meşalesini yaktığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. yıl dönümü, Küçükçekmece’de gerçekleştirilecek Haluk Levent konseriyle, coşkuyla kutlanacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Mayıs 2023 Perşembe 10:28
Küçükçekmec'de 19 Mayıs Coşkusu,Haluk Levent Konseriyle Zirvede Yaşanacak
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Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği 19 Mayıs kutlamaları kapsamında, Atakent Menekşe Parkı’nda gerçekleşecek konserde binlerce İstanbullu genç, Haluk Levent’in söyleyeceği şarkılar, türküler ve marşlarla Gençlik Bayramı’nı kutlayarak, Atalarını minnet ve özlemle selamlayacak.’ Sana Söz Atam, Vazifemiz Cumhuriyet!’ sloganıyla gerçekleştirilecek 19 Mayıs kutlamaları saat 20.00’de başlayacak.

Başkan Kemal Çebi’den İstanbullulara davet

7’den 70’e tüm İstanbulluları Küçükçekmece’deki 19 Mayıs kutlamalarına davet eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Millî mücadelenin 104. yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve millî mücadele kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 19 Mayıs, gençliğe bırakılan sonsuz emanet, bağımsızlığımızın ilk adımıdır. Küçükçekmece’de tüm enerjimizle ve coşkumuzla bayramımızı binlerce gençle birlikte kutlayacağız. Tüm İstanbulluları bayram sevincini hep birlikte yaşamak, müziğin, baharın ve açık havanın tadını çıkarmak için Küçükçekmecemize davet ediyorum” diye konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Son Güncelleme: 18.05.2023 10:42
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