Karışık Kaset AKSM'de Sanatseverlerin Beğenisine Sunuldu

30 Ekim’e dek gezilebilir

Uzun yıllardır fotoğraf üzerine çalışan 13 fotoğraf tutkunu, iki boyutu kullanarak duyguları, gözlemleri ve güzellikleri aktardıkları fotoğraf karelerini karma sergide bir araya getirdi. Fotoğraf sanatında kendi tarzını ve bakış açısını oluşturan sanatçılar, eserlerinde fotoğraf severlerin farklı düşünmesini sağlayacak yaratıcı bir bakış açısını da oluşturmaya çalışıyor.

Sergi, 30 Ekim tarihine dek AKSM’de izlenebilir.

Sergide eseri bulunan sanatçılar: Gülay Baş, Valentina Agis, Nurgül Şen, Dicle Akbal, Ferhat Baş, Sümeyye Arslan, Svetlana Kaya, Gencay Kurultay, Nimet Çalışkan, Seçil Ferikel, Tuğçe Altun, Arzuhan Şimşek ve Ercan Aydeniz