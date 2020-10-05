banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Babacan: “İktidar Anayasa Mahkemesini vesayet altına almak istiyor”
Son Dakika
Babacan: “İktidar Anayasa Mahkemesini vesayet...
Avrasya Hastaneler Grubu Robotik Teknoloji’leri Kullanıyor
Son Dakika
Avrasya Hastaneler Grubu Robotik Teknoloji’leri...
Elektirik Faturasında TRT Payı Neden Ödüyoruz?
Son Dakika
Elektirik Faturasında TRT Payı Neden...
Zeytinburnu Belediyesi’nden Amatör Spor Kulüplerine Dev Destek
Son Dakika
Zeytinburnu Belediyesi’nden Amatör Spor Kulüplerine...

Karışık Kaset AKSM'de Sanatseverlerin Beğenisine Sunuldu

Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, insana, doğaya ve hayata dair farklı dünyaların hikayelerini konu alan “Karışık Kaset” başlıklı fotoğraf sergisini, 13 fotoğraf sanatçısının kadrajından sanatseverlerin beğenisine sundu.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
05 Ekim 2020 Pazartesi 12:50
Karışık Kaset AKSM'de Sanatseverlerin Beğenisine Sunuldu
banner171

30 Ekim’e dek gezilebilir

Uzun yıllardır fotoğraf üzerine çalışan 13 fotoğraf tutkunu, iki boyutu kullanarak duyguları, gözlemleri ve güzellikleri aktardıkları fotoğraf karelerini karma sergide bir araya getirdi. Fotoğraf sanatında kendi tarzını ve bakış açısını oluşturan sanatçılar, eserlerinde fotoğraf severlerin farklı düşünmesini sağlayacak yaratıcı bir bakış açısını da oluşturmaya çalışıyor.

Sergi, 30 Ekim tarihine dek AKSM’de izlenebilir.

Sergide eseri bulunan sanatçılar: Gülay Baş, Valentina Agis, Nurgül Şen, Dicle Akbal, Ferhat Baş, Sümeyye Arslan, Svetlana Kaya, Gencay Kurultay, Nimet Çalışkan, Seçil Ferikel, Tuğçe Altun, Arzuhan Şimşek ve Ercan Aydeniz

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küçükçekmece Belediyesi Eğitim Akademisi Kursları Başlıyor
Küçükçekmece Belediyesi Eğitim Akademisi Kursları Başlıyor
Geleceğin Sanatçıları Müzik Akademisi’nde Yetişiyor
Geleceğin Sanatçıları Müzik Akademisi’nde Yetişiyor
Zabıta Ekiplerinden 20 Yaşına Giren Otizmli Mehmet'e Doğum Günü Sürprizi
Zabıta Ekiplerinden 20 Yaşına Giren Otizmli Mehmet'e Doğum Günü Sürprizi
Küçükçekmece Belediyesi Engelleri Ortadan Kaldırmaya Devam Ediyor
Küçükçekmece Belediyesi Engelleri Ortadan Kaldırmaya Devam Ediyor
Küçükçekmece Kütüphaneleri’nde Mehmet Erte İle Yazarlık Atölyesi Başlıyor
Küçükçekmece Kütüphaneleri’nde Mehmet Erte İle Yazarlık Atölyesi Başlıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169