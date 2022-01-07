KADINLAR EŞİTLİK MERKEZİ’NDE HEM ÜRETİYOR HEM PARA KAZANIYOR

Küçükçekmece Belediyesi Kadın Eşitlik Merkezi’nde Kasım ayında başlayan ‘sabun atölyesine’ devam eden kadınlar, ürettikleri hediyelik sabunlarla hem para kazanıyor hem de çeşitli yardım kuruluşlarına katkıda bulunuyor.

Gonca Aslan: Her yaştan her kesimden kadınları ağırlıyoruz

Her yaştan ve kesimden kadının bu kursa katıldığını belirten Kadın Eşitlik Merkezi Koordinatörü Gonca Aslan, “Burada öğrendikleri bilgilerle sabun yapan kadınlarımız, yılbaşına özel birçok satış gerçekleştirdi. Yeni yeni siparişler aldı. Kadınlarımızın ekonomik özgürlüğünü eline almasını görmek bizim için gurur verici” diye konuştu.

“Sabun yapmakla yardımlaşmayı birleştirdik”

Kursa bir şeyler öğrenmek ve terapi amaçlı katıldığını ifade eden 38 yaşındaki ev hanımı Yasemin Türkeli, sattığı ürünlerle lösemili çocuklara yardımda bulunduğunu söyledi. Sabun yapmakla bu tür yardımlarda bulunmayı birleştirmekten mutluluk duyduğunu belirten Türkeli, “Normalde de yardım kuruluşları için çalışmalar yapıyordum. Burada yaptığım sabunları da arkadaşlarımla lösemili çocuklar için gerçekleştirilen festivalde sattım. Yılbaşı olduğu için de bolca ürün sattık. Geliri ise lösemili çocuklarımıza verdik. Şükürler olsun maddi durumum iyi olduğu için elde edilen gelirin bir kısmıyla da Doğu’daki çocuklara bot ve mont alıyorum” diye konuştu.

“Hedefim bu işi ilerletmek”

Emekli, ev hanımı olan 52 yaşındaki Gülümser Çalışkan da böyle bir kursu kendilerine sundukları için Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye teşekkürlerini iletti. Yılbaşında yaptığı kardan adamları sosyal medyada sattığını belirten Çalışkan, ilerde bu işi ilerletip daha büyük paralar kazanmayı hedeflediğini söyledi. Satış yapmak için Küçükçekmece Belediyesi Hünerli Eller Çarşısı’na da başvuracağını belirten Çalışkan, “Bu kurs hem ayaklarımızın üstünde durmamızı sağlıyor hem de psikolojik olarak iyi geliyor” şeklinde konuştu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)