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İstanbul’u Masalla Buluşturan Festival Küçükçekmece’de Devam Ediyor

KÜÇÜKÇEKMECE’DEN İSTANBUL’A MASALLAR ANLATAN FESTİVAL DEVAM EDİYOR

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Ekim 2021 Cuma 12:02
İstanbul’u Masalla Buluşturan Festival Küçükçekmece’de Devam Ediyor
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Küçükçekmece Belediyesi’nin “Suyla Gelen Masallar” temasıyla ikincisini gerçekleştirdiği Masal İstanbul Festivali, İstanbulluları ve kent sakinlerini masalların büyülü dünyasında yolculuğa çıkarmaya devam ediyor.

Osmanlı Kibrit Fabrikası ‘Kibrithane’de açılışı yapılan festival, ilçe genelinde çeşitli noktalarda masalı; müzik, dans ve el sanatlarıyla bir araya getirerek, çocuklar ve kadınlarla buluşturuyor.

Masal Kamyonu ve Masal Bisikleti çocuklar ve kadınlarla buluşuyor

Seiba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi ile ortaklaşa gerçekleştirilen festivalde Türk, Alman, Macar ve Filistinli alanında uzman masal anlatıcıları eşliğinde Masal Kamyonu ve Masal Bisikleti ilçedeki kültür merkezleri, Küçükçekmece Gölü kıyısı ve kreşlerde çocuklarla buluşarak, onlara keyifli dakikalar yaşatıyor.

3 Ekim’e dek devam edecek festival kapsamında 1 Ekim Cuma günü Kanarya Mahallesi, Yeni Mahalle Gündüz Çocuk Bakımevi ile Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Kreşi’nde masal anlatıcıları çocuklara su temalı masallar anlatacak.

İstanbul Opera Topluluğu, Baba Zula ve Burcu Karadağ konser verecek

Ezginin Günlüğü konseriyle açılışı yapılan festival, Kibrithane’de 1 Ekim Cuma günü gerçekleşecek İstanbul Opera Topluluğu,  2 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek Burcu Karadağ konserlerine de ev sahipliği yapacak. Kendine has tarzıyla sevilen müzik grubu Baba Zula ise müzikli masal saatinde Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak. Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi ise alanında usta masal anlatıcılarının katılımıyla festival boyunca masal atölyelerine ev sahipliği yapacak.

Akşam saatlerinde Göl Kenarı ve Atakent Mahallesi’ndeki Hünerli Eller Çarşısı’na taşınan festivalde, Masal Bisikleti eşliğinde masal anlatıcıları, kadınlara masallar götürecek.

Çocuklar, Parmak Alfabesi ile “Bana bir masal anlat” diyecekler

İlçenin çeşitli noktalarında sürecek festival, 3 Ekim’de Sanat İstanbul Kültür Evi bahçesinde düzenlenecek kapanış pikniği ile sona erecek. Etkinlikte, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi yaz dönemi işaret dili kursunu tamamlayan öğrenciler, özel gereksinimli çocuklar için sahne alarak,  “Bana bir masal anlat baba” şarkısını parmak alfabesiyle anlatacak.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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