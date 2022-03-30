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İstanbul Zırkanlılar Derneğinde Taylan Nasır Gülmez başkan oldu.

İstanbul Zırkanlılar Aile Kültür ve Sosyal yardımlaşma Derneği Olağan Genel Kongresini gerçekleştirdi. Kongrede delegelerin hepsinin oyunu alan Taylan Nasır Gülmez İstanbul Zırkanlılar Aile Kültür ve Sosyal yardımlaşma Dernek başkan olarak seçildiler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Mart 2022 Çarşamba 08:55
İstanbul Zırkanlılar Derneğinde Taylan Nasır Gülmez başkan oldu.
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Türkiye genelinde 7 ilde  derneği çatısı altında bulunan ve 6 bin ailenin mensup olduğu İstanbul  Zırkanlılar Aile Kültür ve Sosyal yardımlaşma Derneği hafta sonu Esenyurt Kıraçta bulunan dernek merkezinde  eski başkan Mehmet Sırı Aslan'ın aday olmadığı kongrede tek adayın oldarak giren Taylan Nasır Gülmez oyunu alarak başkan seçildiler.

Kongrenin Divan Başkanlığını İbrahim Bozkurt katip üyeleri Mehmet Sırrı Aslan ve Zeki Akdağ  yaptı. Dernek başkanları ve temsilcilerinin katıldığı kongrede oy birliğiyle seçilen Taylan Nasır Gülmez yaptığı konuşmada, amaçlarının ayrım yapmadan İstanbul'da bulunan  Zırıkanlılar Derneği çatısı altında tüm hemşerilerimizi  bir araya getirmek olduğunu söyledi.

Hemşerilerimizin Yanında Olacağız

Yeni dönemde STK´larla daha çok diyalog geliştirileceğini ve iletişim kurulacağını ifade eden Gülmez,Metropol şehir olan İstanbul'da Zırıkanlılar'in birlik ve beraberliğini sağlamak adına bu çok zor ve önemli görevi bana layık gören tüm hemşerilerime teşekkür ederim.

 Metropollerde yaşayan hemşerilerimiz arasında bir köprü görevi göreceklerini dile getiren Gülmez,Memleketimizin tarihini ve kültürünü en iyi şekilde yansıtmak ve gelecek kuşaklara da aktarmak için görevimizi layıkıyla yapmaya çalışacağız. Önümüzdeki dönemde daha çok Zırıkanlılari öğrenciye burs vereceğiz özellikle de kız çocuklarımıza daha çok burs vereceğiz,ihtiyac sahiplerine yardımlarda bulunacağız . Derneğe Gönül verip yönetime giren arkadaşlarımıza hayırlı olsun dileklerimizi iletip, başarılar diliyoruz. Eski yönetimde bulunup Derneğe hizmet etmiş arkadaşlarımıza da emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Bizleri yalnız bırakmayıp katılım sağlayan kıymetli hemşerilerimize de yönetim olarak teşekkür ederiz dedi.

İstanbul  Zırkanlılar Aile Kültür ve Sosyal yardımlaşma Derneği yeni yönetim şöyle oluştu,Taylan Nasır Gülmez ,Abdurrahim Akış,Metin Demir,Sait Söylemez,Cahit Karakoç,Adem Yıldırım,Yılmaz Yarımca,Medeni Ender,İbrahim Aktaş,Tekin Akdağ,Fırat Türk, Mehmet Özdosto,Recep Kılıç,Şahap Teker,M.Hanifi Tuncal,Ferhat Aksu,Halis Dizmen,Mehmet Poca,M.Salih Çelik,Dalyan Kaymaz ve Niyazi Erdem başarıya taşıyacak yeni yöneti oldu.

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