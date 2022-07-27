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Hayvan Dostu Belediyecilik : Doğadaki Can Dostlar Yalnız Değil

Küçükçekmece Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle artan hava sıcaklıklarından sokak hayvanlarının etkilenmemesi için kentteki beslenme odaklarına mama ve su takviyelerini sıklaştırdı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Temmuz 2022 Çarşamba 09:38
Hayvan Dostu Belediyecilik : Doğadaki Can Dostlar Yalnız Değil
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Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, can dostların sıcak hava koşullarında mama ve su ihtiyacını karşılayarak hayatta kalma mücadelesine destek olmak amacıyla ilçedeki farklı noktalara yerleştirilen 15 beslenme odağına ve 21 kedi evine besleyiciliği yüksek kuru mama ve su ulaştırıyor. Ayrıca görevliler mama istasyonlarının temizlik çalışmalarını da titizlikle yürütüyor.

Kemal Çebi: “Bu kenti birlikte paylaştığımız can dostlarımız yalnız değil”

Sokakta yaşayan can dostlarımızın Küçükçekmece’nin bir parçası olduğunu vurgulayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “İlçemizi bir bütün olarak ele alıyor, projelerimizi yaşam hakkına duyduğumuz saygı ve sevgi ile hayata geçiriyoruz” dedi.
2020 yılında hayata geçirilen Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi hakkında bilgi veren Çebi, “Dostlarımızın yaşam haklarını korumak ve onlara tam donanımlı bakım ve tedavi ortamı sunmak amacıyla 2020 yılında Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi’ni hayata geçirdik. 250 kapasiteli kedi bakım ünitesi, 100 kapasiteli köpek yaşam alanı, 60 kapasiteli engelli kedi yaşam alanı ve kanatlı yaşam alanından oluşan Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi’nde yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç dostlarımıza tam donanımlı bir ortamda gerekli tedavileri yapıldıktan sonra sahiplendirme işlemleri yapılıyor” diye konuştu.
Havaların ısınması ile beraber mama ve su bulmada zorlanan dostlarımız için seferber olduklarının altını çizen Çebi,” Sıcak havadan olumsuz etkilenmemeleri için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, sokaktaki ve doğadaki dostlarımız için seferber oluyor. Bu kenti birlikte paylaştığımız can dostlarımız, sıcak havalarda susuyorlar, söyleyemiyorlar. Ama biz onların hep yanı başındayız. Bizimle birlikte doğadaki canlıları yalnız bırakmayan tüm hayvan severlere teşekkür ediyorum” dedi.

Yıllık 20 ton kuru mama dağıtımı yapılıyor

Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yıllık 20 ton kuru mama dağıtarak sokakta yaşayan can dostların olumsuz hava koşullarından etkilenmesinin önüne geçiyor. Son günlerde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sokak hayvanları için su ve mama ihtiyacı 15 farklı noktada karşılanıyor. Görevliler tarafından mama odakları temizlenerek daha hijyenik ve sağlıklı hale getirilirken mama ve su takviyesi belirli periyotlarla yenileniyor.

Veteriner Çiğdem Eral: ‘’Sokak hayvanlarına bir kap su ile can olabilirsiniz’’

Küçükçekmece Belediyesi Veterineri Çiğdem Eral, vatandaşların sokak hayvanlarına basit yöntemlerle yardımcı olabileceğinden bahsederek, ‘’ Sıcak hava ve güneş sokaklarda yaşayan dostlarımız için tehlikeli olabiliyor. Can dostlarımızın sıcak havalarda hayatta kalabilmeleri için özellikle su hayati önem arz ediyor. Evinizin önünde gölgelik alanlar oluşturarak, bir kap su ve mama bırakabilirsiniz. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise yaz aylarında kuru mama haricinde yemek artıkları bırakmamak. Çünkü bu gıdalar hava sıcaklığı ile bozulabilir ve hem hayvan sağlığını hem insan sağlığını hem de çevre sağlığını olumsuz etkileyebilir’’ dedi. Veteriner Hekim Çiğdem Eral, Küçükçekmecelilerin yardıma muhtaç bir sokak hayvanı gördüklerinde 444 4 360 numaralı telefondan, Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne ulaşarak destek isteyebileceklerinin altını çizdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Son Güncelleme: 27.07.2022 09:43
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