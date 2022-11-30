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Güzel Sanatlar Akademisi Öğrencileri’nden ‘Gelenek’ Resim Sergisi

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim gören 45 öğrencinin ilk resim sergisi, Güzel Sanatlar Akademisi Performans ve Sanat Galerisi’nde sanatseverlere kapılarını araladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Kasım 2022 Çarşamba 15:48
Güzel Sanatlar Akademisi Öğrencileri’nden ‘Gelenek’ Resim Sergisi
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Çini, Ebru, İnce Kâğıt Oymacılığı(katı) ve Tezhip sanatı ile oluşturulan ve üçleme resim sergisi projesinin ilki olan 47 çalışma ‘’Gelenek’’ isimli sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Güney Özkılınç: GSA 30 branşta eğitim veriyor

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç sergi açılışında yaptığı konuşmada, ‘’Güzel Sanatlar Akademisi yenilenen yapısıyla öğrenci ve branş sayısını arttırdı. Geleneksel sanatın yanı sıra günün ihtiyaçlarına göre bu merkezi düzenledik. Burada animasyon, dijital tasarım, youtube, video sınıfı gibi 30 branşta eğitim veriliyor. Öğrencilerimiz aldıkları eğitimin sonucunda birbirinden kıymetli eserler ortaya çıkararak bu serginin oluşmasını sağladı. Bize her zaman destek olan Belediye Başkanımız Kemal Çebi’ye ve sergide emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Serginin Proje Sanat Danışmanlığını yapan Hakan Dağlı ise, ‘’Klasik, tasarımsal ve proje odaklı olmak üzere üçlü bir projenin ilki ‘Gelenek’ adlı resim sergisi oldu. Ocak ayından itibaren diğer iki sergi de sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Öğrencilerimiz bir yıl emek vererek profesyonel yaklaşım gösterdi. Herkese teşekkür ederim’’ dedi.

15 Aralığa kadar ziyaret edilebilir

2021 yılında hazırlığına başlanan ve Anadolu kültürüne ait resim teknikleriyle oluşturulan eserlerin yer aldığı sergi 15 Aralık’a kadar ziyaret edilebilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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