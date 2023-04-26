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GİYAD, 23 Nisan'da Çocuklarla Buluştu
GİYAD, 23 Nisan'da Çocuklarla Buluştu
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GİYAD, 23 Nisan'da Çocuklarla Buluştu

İstanbul Küçükçekmece’de faaliyet gösteren Gümüşhane İktisadi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (GİYAD), 23 Nisan’da çocuk sesleriyle şenlendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Nisan 2023 Çarşamba 12:35
GİYAD, 23 Nisan'da Çocuklarla Buluştu
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ÇOCUKLAR 23 NİSAN’DA GİYAD’DA BULUŞTU 

Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları özel bir programda bir araya getiren GİYAD üyeleri, İstiklal Marşı’nın kabulünün 102. yılı anısına düzenledikleri kampanya kapsamında ‘İstiklal Marşı’nı okuyup, videosunu gönderen çocuklara’ hediyelerini takdim etti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Çocuklardan büyük ilgi

Çocukların tanışmasıyla başlayan program, eğitimci-masal anlatıcısı Şenay Yalçın Artırmak’ın masal anlatısıyla devam etti. Ardından Zeynep Tez Yücetürk’ün gözetiminde resim çalışması yapıldı. Sunumunu Yedi Renk Yedi Bölge Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Sibel Kızılkan’ın yaptığı programda çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kampanyaya katılan çocuklar ödüllendirildi

Gelecek nesillerin İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’u tanımalarını ve İstiklal Marşımızı anlamalarını sağlamak adına GİYAD tarafından düzenlenen kampanyaya katılan çocuklara, 23 Nisan programında İstiklal Marşı’nın ilk iki mısrasının baskılı olduğu ay yıldızlı tişört hediye edilerek, İstiklal Marşı Başarı Belgeleri takdim edildi. GİYAD, kampanya kapsamında deprem bölgesindeki yetim çocukları da unutmayarak, İstiklal Marşı baskılı tişörtleri bölgedeki çocuklara ulaştırdı.

Bayram Erdem: Çocuklarımızı teşvik etmek istedik

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan GİYAD Başkanı Bayram Erdem, “Geleneksel hale getirdiğimiz hediyeleşme programlarının bir yenisini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. İstiklal Marşımızın kabulünün 102. yılında bu anlamlı çalışmaya maddi ve manevi destek olan herkese teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Çocuk Bayramı’nda çocuklarımızın manevi değerlerimizle olan bağlarını güçlendirmek, onları teşvik etmek hem de hediyelerle sevindirmek istedik. Hediye tişörtlerimizin üstündeki 10 yıldız, İstiklal Marşımızın 10 kıtasını temsil ediyor. Sertifika ve tişörtlerimizi bizzat tasarladık. Bu manada çok güzel videolar geldi ve gelmeye devam ediyor, katılım sağlayan çocuklarımıza ve onları yetiştiren anne ve babalarına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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