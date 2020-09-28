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Geleceğin Sanatçıları Müzik Akademisi’nde Yetişiyor

Geleceğin sanatçılarını yetiştirme amacıyla çalışmalarını sürdüren Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi, İstanbul Okan Üniversite ile protokol imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında; İstanbul Okan Üniversitesi ve Müzik Akademisi’nin iş birliği ile Dr. Öğretim Üyesi Naci Madanoğlu danışmanlığında akademik bir eğitim programı oluşturularak öğrencilere bu program doğrultusunda müzik eğitimi verilecek.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
28 Eylül 2020 Pazartesi 11:47
Geleceğin Sanatçıları Müzik Akademisi’nde Yetişiyor
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Genel yetenek sınavı ile Müzik Akademisi’nde eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler iki yıllık veya dört yıllık ücretsiz bir eğitim görecekler. İki veya dört yılın sonunda başarı ile mezun olan öğrenciler İstanbul Okan Üniversitesi ve Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi’nin ortak protokolüne göre sertifika almaya hak kazanacaklar.

Eğitimler Ücretsiz

8-16 yaş arasındaki çocuk ve gençlere ücretsiz olarak piyano, keman, gitar perküsyon ve bağlama eğitimi veren Müzik Akademisi bu sene davul, bas gitar tanbur ud gibi müzik aletlerini de eğitimlerine dahil etmeyi planlamaktadır. Ses teknolojileri dersleri için çalışmalara başlayan Müzik Akedemisi, Kent Orkestrası ve Belediye Bandosu’nun kurulması için somut adımlar atarak hazırlıklarını tamamladı.

'Gençlerin hayalleri bizim için çok önemli'

Küçükçekmeceli gençlerin hayallerine giden yolda onların her zaman yanlarında olduğunu vurgulayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Müzik Akademimizde, 8 ile 16 yaş aralığındaki genç ve çocukların ücretsiz eğitim almasını amaçlıyoruz. Küçükçekmeceli gençlerimizin hayalindeki müzik aletini çalması, o hayalinin bir başarıya dönüşmesi bizim için çok önemli” dedi.

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