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'Geçmişten Geleceğe Kültür Sanat Sentezi' Sergsi SKSM'de

Dört ressamın tuvaldeki izlerini bir araya getirdiği ‘’Geçmişten Geleceğe Kültür Sanat Sentezi’’ adlı resim sergisi, Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde kapılarını araladı. Ressam Sevinç Erdoğan Karatape’nin verdiği mini konserle renklenen açılışa, sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Eylül 2022 Salı 12:05
'Geçmişten Geleceğe Kültür Sanat Sentezi' Sergsi SKSM'de
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Ressam Sevinç Erdoğan Karatepe, Ekber Yeşilyurt, Aysel Koçak ve İsmet Korkmaz’ın; Osmanlı Dönemi ve günümüz gelenek göreneklerinin yer verildiği natürmort, yağlıboya, kaligrafi tekniğiyle oluşturduğu eserler resim meraklılarının beğenisine sunuldu. Sergi açılışına Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç’ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

‘’Öğrencilerimin geçmişin izinde kalmasını istiyorum ’’

Serginin mimarlarından Sanat Danışmanı Ekber Yeşilyurt, ‘’İkisi benim öğrencim olmak üzere 4 arkadaş bu sergiye katıldık. Konumuzu dünden bugüne yöresel giyim kuşam aracılığı ile sağlanan iletişim ve Türk gelenekleri olarak işledim. Teknolojinin henüz gelişmediği dönemlerde örneğin kadınların baş bağlamalarıyla verdikleri mesajları kaleme aldım. Mesela bir gelin mutsuzsa bir biber oyası işleyip başına takıyordu ve çevresindekilere eşim bana acı sözler söylüyor demek istiyordu ve bu şekilde iletişim sağlanıyordu. Ben öğrencilerime empresyonist çalışmalar yaptırıyorum ve modern resimden uzak tutmaya çalışıyorum çünkü geçmişin izinde kalmalarını istiyorum. Ayrıca bize eserlerimizi sergilememizde destek olan başta Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

28 Eylül’e kadar ziyaret edilebilir

Sergide, Mustafa Kemal Atatürk portreleri, Osmanlı ve Türk kültürü, yöresel giyim kuşam ve doğa resimleri yağlıboya ve akrilik tekniğiyle, Nâzım Hikmet, Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı, Mevlana ve Can Yücel gibi ünlü isimlerin en bilinen ve sevilen şiir ve özlü sözlerinin ise kaligrafi tekniğiyle çalışıldığı toplam 60 eser yer alıyor. Geçmişle gelecek arasında büyüleyici bir yolculuk vaat eden sergi 28 Eylül’e kadar Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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