banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 30°
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başakşehir Deprem ve Vatankent Göçmen Konutlarına Çok Talipli Var
Son Dakika
Başakşehir Deprem Konutlarına Çok Talipli...
Yıldız Holding’in (Ülker) 65 milyar TL cirosu Fahrettin Ertik’e emanet
Son Dakika
Yıldız Holding’in (Ülker) 65 milyar...
Ekrem İmamoğlu Küçükçekmece'de İncelemelerde Bulundu
Ekrem İmamoğlu Küçükçekmece'de İncelemelerde Bulundu
Başkan :"İstanbul'un Tekonoloji İhraç Eden Bir Şehir Olmasını İstiyorum"
Son Dakika
Başkan :"İstanbul'un Tekonoloji İhraç Eden...

Ekrem İmamoğlu Küçükçekmece'de İncelemelerde Bulundu

​​​​​​​İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece’de inşaatı İBB tarafından sürdürülen Cennet Mahallesi Meydanı ve Otoparkı’nda incelemelerde bulundu. Meydanları daha kimlikli bir hale getirmek için çalıştıklarını kaydeden İmamoğlu, “Cennet Mahallesindeki meydanın tasarımını baştan yeniden yapıyoruz. Geçmişten gelen bazı müteahhit, sözleşme, ihale ve kesin teslim tarih sorunları var. Maalesef bazen hukuksal süreçler uzun sürebiliyor” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:47
Ekrem İmamoğlu Küçükçekmece'de İncelemelerde Bulundu
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece’ de Cennet Mahallesi Meydanı ve Otoparkı ile Fevziçakmak Pazaryeri ve Otoparkı’nda incelemelerde bulundu. İmamoğlu’nun inceleme gezisine, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar eşlik etti.

Her iki noktada detaylı incelemeler yapıp yetkililerden bilgi alan İmamoğlu, daha sonra değerlendirmelerde bulundu.

'BAZEN HUKUKSAL SÜREÇLER UZUN SÜREBİLİYOR'

Cennet Mahallesi Meydanı ve Otoparkı ile Fevziçakmak Pazaryeri ve Otoparkı’nın Küçükçekmeceliler için iki önemli nokta olduğunu belirten İmamoğlu, “Meydanları daha kimlikli hale getirmek için çalışıyoruz. Özellikle Cennet Mahallesi’ndeki meydanın tasarımını baştan yeniden yapıyoruz. İki noktada geçmişten gelen bazı müteahhit, sözleşme, ihale ve kesin teslim sorunları var. Maalesef bazen hukuksal süreçler istemediğimizden daha uzun sürebiliyor. Ama şu anda çözüm aşamasına geldik. Umut ediyorum ki projelerin bitişi konusunda halkımıza yakında bir tarih verebileceğiz ” ifadelerini kullandı.

‘İNŞALLAH YAKINDA MÜJDEYİ VERECEĞİM'

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin haklı olarak ilçe halkı adına işlerin takipçisi olduğunu belirten İmamoğlu, “Biz de bu iş için yoğun mesai harcıyoruz. Umut ediyorum her iki nokta için de net bitiş tarihlerini Küçükçekmece halkımıza ve belediye başkanımıza sunacağız. Ben de inşallah bitiş tarihi müjdesini yakın zamanda vereceğim” dedi.

VATANDAŞ: “SİZİ ÇOK SEVİYORUZ”

İmamoğlu’na meydan inceleme gezisi sırasında evinin penceresinden bir vatandaş, “Başkanım sizi çok seviyoruz” diye seslendi. İmamoğlu da bunun üzerine inşaat çalışmalarının bitiş süresine gönderme yaparak, “İnşallah 4 ay sonra daha çok seveceksiniz” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küçükçekmece'de COVİD Önlemleri Hız Kesmiyor
Küçükçekmece'de COVİD Önlemleri Hız Kesmiyor
İBB'nin Hedefi Küçükçekmece Gölünü 'ÖLÜ Göl' Olmaktan Kurtarmak
İBB'nin Hedefi Küçükçekmece Gölünü 'ÖLÜ Göl' Olmaktan Kurtarmak
Küçükçemce Sahili Neden Bu Hale Geldi ?
Küçükçemce Sahili Neden Bu Hale Geldi ?
Küçükçekmece’de Dünya Kadınlar Günü Mart Boyunca İşlenecek
Küçükçekmece’de Dünya Kadınlar Günü Mart Boyunca İşlenecek
Küçükçekmece Şehitlerimizin Ardından Al Bayrağa Büründü
Küçükçekmece Şehitlerimizin Ardından Al Bayrağa Büründü

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169