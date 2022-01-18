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Dünyanın En Büyük Robotik Etkinliği, Küçükçekmece’de Gerçekleşti

Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi, Uluslararası Vex Robotics İstanbul Turnuvası’na ev sahipliği yaptı. İki gün boyunca devam eden festivalde, farklı illerden VEX IQ Challenge ‘ortaokul kategorisi’ için 51 takım, VEX Robotics Competition ‘lise kategorisi’ için 33 takım, kıyasıya yarıştı. Dünyanın en büyük robotik etkinliği olan turnuvada, 685 öğrenci kendi tasarladıkları robotlarını yarıştırarak, en iyi puanı alabilmek için mücadele etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Ocak 2022 Salı 10:35
Dünyanın En Büyük Robotik Etkinliği, Küçükçekmece’de Gerçekleşti
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84 takım, 685 öğrenci yarıştı

Guinness Rekorlar Kitabı’na dünyanın en büyük robotik yarışması olarak giren VEX Robotics Turnuvası’na ev sahipliği yapan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi, rekabet ve mücadelenin yanı sıra dostluk ve takım çalışmalarına da sahne oldu. Eşleşen takımlar en iyi puanı alabilmek için mücadele ederken, hünerlerini sergiledi.

Dostluk ve ekip çalışmasına sahne oldu

VEX IQ Challenge ortaokul kategorisinde toplam 352 kişi yarıştığı yarışmada Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi Geniuss Of The Time Takımı tasarım ödülü aldı.  Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri Great Lake Fighters Takımı ise turnuvayı 5. sırada tamamladı.

Turnuvada VEX IQ Challenge ortaokul kategorisinde Özel İsabet Ortaokulu en yaratıcı robot tasarımı ödülünün sahibi oldu. Ekiplere, dostluk mücadelesi, robot becerileri, tasarım, jüri özel ve mükemmellik, en iyi mentör dallarında ödüller verildi.  VEX Robotics Competition lise kategorisinde ise Bakırköy Uğur Anadolu Lisesi robot becerileri dalında birinci olurken, öğrenciler;  tasarım, turnuva finalisti, en iyi mentör, mükemmellik dallarında da ödüllendirildi.

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