Dünya Barış Gününde Küçükçekmece Belediyesi’nden 10 Dilde “Barış Şiiri”

Ataol Behramoğlu’nun çevirisi ile Türkçeye kazandırılan ‘Barış’ şiiri, barışa duyulan özlemi en güzel anlatan şiirlerden biri. Küçükçekmece Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günün’de dünya haklarının ortak özlemi olan barış talebini Yannis Ritsos’un ‘barış’ şiiri ile tekrar dile getirdi. Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Ermenice, Arapça, Çerkezce, Romanca, Gürcüce, Azerice, lazca… Yani Bu topraklarda konuşulan, bu topraklarda filizlenen diller… Yannis Ritsos’un ‘Barış’ şiiri bu toprakların dilleri ile tekrar okundu…

BARIŞ

Çocuğun gördüğü düştür barış.

Ananın gördüğü düştür barış.

Ağaçlar altında sevdalıların sevda sözleridir barış.

Bir babanın alnında ter damlalarıyla eve dönmesidir barış.

Açılan bir pencereden ne zaman olursa olsun, gökyüzünün içeriye dolmasıdır barış

Bir tas sıcak süttür barış ve uyanan bir çocuğun gözleri önünde duran kitaptır.

Barış, bir annenin gülümseyişinden başka bir şey değildir.

Barış, sımsıkı kenetlenmiş elleridir insanların, sıcacık bir ekmektir o masası üstünde dünyanın…

Barış ışın demetleridir yaz tarlalarında, iyilik alfabesidir o dizlerinde şafağın.

Herkesin kardeşim demesidir birbirine, yarın yeni bir dünya kurmamızdır türkülerle

Kardeşler, uzatın ellerinizi. Barış Budur işte

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin de şiirden bir kesit okuduğu video, Çebi, “Kardeşlerim,

Barış içinde, derin derin soluk alıyor tüm dünya, bütün düşleriyle.

Verin elinizi kardeşlerim,

İşte budur barış.” mısraları ile son buluyor.



YANNİS RİTSOS



Büyük Yunan şair Yannis Ritsos, seksen bir yaşında yaşama veda ettiği 1990’a kadar dünya şiirinin en önemli şiirlerini yazan şairlerden biri olarak yaşadı. Yunanistan’ın İkinci Dünya Savaşı yıllarında ve iç savaş yıllarında, bir yurtsever olarak, duyduğu toplumsal acıların şiirini yazdı. İnsanın, kişinin evrensel insanlık durumlarının, iç hesaplaşmalarının şiirini yazdı. Küçük şeylerden, umulmadık ayrıntılardan mucizeler yaratan Ritsos, masadaki zeytin çekirdeklerinden, cadde üzerindeki karpuz sergisinin gece yanan karpit lambasından, mutfak duvarında asılı tavalardan destanlar çıkarmasını bildi. Şiirleri seksen kadar dile çevrildi ve dünya üzerindeki birçok insana ulaştı. Yunanlıların tarihinden, artık geri dönmeyen balıkçıların yaşlı kadınlarına; Yunan mitolojisinin kahramanlarının iç dünyalarından, en sıradan Yunanlıların gündelik duyarlılıklarına kadar çok geniş bir duyarlılıkta şiirler yazdı.