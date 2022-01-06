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Doğayla İç İçe Bi̇r Sergi̇: "Doğanın Işığı"

AKSM, ‘DOĞANIN IŞIĞI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ocak 2022 Perşembe 14:54
Doğayla İç İçe Bi̇r Sergi̇: "Doğanın Işığı"
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Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, 14 sanatçının eserlerinden oluşan “ Doğanın Işığı “isimli resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

 

Sanatçı Seher Sırma tarafından toparlanan ve toplamda 14 sanatçının katılımıyla sergi haline getirilen çalışmalarda doğanın tüm güzellikleri bir bütün olarak ele alınıyor.

 

4 Şubat’a dek AKSM’de ziyaret edilebilir

 

Geniş kitlelere doğayı sevdirmek adına böyle bir sergiyi hayata geçirdiklerini ifade eden Seher Sırma, “Bu sergiye ‘Doğanın Işığı’ adını verdik. Manzara, peyzaj ve çeşitli doğa resimleri yapmayı seviyorum. Doğanın muhteşem güzelliklerini tuvalime yansıtırken, aslında doğanın ışığını da kalıcı olacak şekilde kayda alıyorum. Denizler, ağaçlar, kuşlar, çiçekler doğadaki tüm güzellikler, sanatımla tuvalimde şekillenerek geniş kitlelere doğa sevgisini kazandırmak adına hayat buluyor” dedi.

 

Sergi, 4 Şubat’a dek Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde görülebilir.

 

Sergide eseri bulunan sanatçılar:

Aysel Kılagöz, Esin Nerhan Algan Çakmak, Leyla Duymayan, Fahrettin Atalar, Güldane Başpınar, Natalia Yakut, Özlem Yeşilçam Çoban, Seher Sırma, Selma Enöz, Şema Perk, Turgut Ünalan, Vesile Akın, Vijdan Sezen, Yasemen Kendiroğlu

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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