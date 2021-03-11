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Devlet Protokolüne '100 Sanatçıdan, 100 Ekslibris' Çalışması

Küçükçekmece Belediyesi, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı, bağımsızlığımızın sembolü İstiklâl Marşı’mızın kabulünün 100. yılını, 100 sanatçının devlet protokolüne özel hazırladığı anlamlı bir Ekslibris sergisiyle kutluyor. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı sergi, 12 Mart Cuma günü sanatseverlere kapılarını aralayacak. Milli Marşı’mızın kabulünün 100. yılı anısına sergide eseri bulunan sanatçıların Ekslibris çalışmalarının yer aldığı özel olarak hazırlanmış 100 özel katalog, devlet erkânından 100 isme takdim edilecek. Kişiye özel bir tasarımla hazırlanan çalışmalar, Milli Marşı’mızın ilk halini Osmanlıca yazan Senem Demirci’nin kaleminden İstiklal Marşı, Etem Çalışkan’ın kaleminden Türkçe kaligrafik yazılışı, çerçeveli Ekslibris baskısı, Ekslibris kalıbından oluşuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Mart 2021 Perşembe 12:55
Devlet Protokolüne '100 Sanatçıdan, 100 Ekslibris' Çalışması
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Kemal Çebi: Milli Marşımız gibi Mehmet Âkif’in de Küçükçekmeceliler için yeri ve önemi büyüktür

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin anlamını ve önemini bir kez daha hatırlatmak ve tarihe not düşmek amacıyla özgün bir çalışma hazırladıklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “  İstiklâl mücadelemizin en çetin safhasında milletimizin duygularını ifade eden İstiklâl Marşımız, milletimizin kahramanlığının, hürriyet tutkusunun, karakterinin ve eşsiz azminin sembollerindendir. Bir asrı geride bırakan marşımızın ilk günkü ruhu ile 100. yılı anısına, özgün bir eser hazırladık. Milli Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’un da biz Küçükçekmeceliler için ayrı bir öneminin olduğunu da belirtmeliyim. Mehmet Âkif, Halkalı Baytar/Ziraat Mektebi’nde hem öğrencilik hem de öğretmenlik yapmış, pek çok yazısını ve şiirini de burada kaleme almıştır. ‘100 Sanatçı 100 Ekslibris’ projemizin gerçekleşmesinde katkı sunan tüm sanatçılarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

100 çalışma, özel bir baskıyla 100 isme takdim edilecek

1 yıldır çalışmaları yürütülen bu proje kapsamında 100 sanatçı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakanlar, 81 ilin belediye başkanları ve siyasi parti liderleri adına İstiklal Marşı konulu Ekslibris çalışması yaptılar. Sanatçılar, belirledikleri isimlerin unvan ve kişisel özellikleri üzerine araştırmalar yaparak İstiklâl Marşı konulu ekslibrisleri oluşturdular. Sergide bir araya gelen ve özel bir katalog baskı haline getirilen bu çalışmalar, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı anısına bu isimlere takdim edilecek. İlk örnekleri 1600’lü yıllara uzayan Ekslibris kitap resmi, mührü olarak kişiye özel üretilen çalışmalar olarak biliniyor.

Çok sayıda sanatçı ve akademisyen katkı sundu

Projeye üniversitelerin güzel sanatlar fakülteleri dekanları, bölüm başkanları, atölye hocaları ve akademisyenlerin yanı sıra bağımsız sanatçıların çalışmaları ve Hanne Muhle sanatçıların baskıları için hazırlamış olduğu özel gravür kağıtlarıyla katkı sundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Sanatçı Devrim Erbil’in, TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop ‘a Prof. Dr. Melihat Tüzün’ün,  Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ise sanatçı Uğur Çalışkan’ın Ekslibris çalışmaları takdim edilecek.

Sergi, 30 Nisan’a kadar CKSM’de görülebilir.

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