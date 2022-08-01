“Cemal Nadir Güler 120 Yaşında”

Küçükçekmece Belediyesi, Modern Türk karikatürünün kurucusu, Cemal Nadir Güler’i doğumunun 120. yılında kapsamlı bir sergiyle andı. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı serginin açılışını Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Faysal Güler,Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, Araştırmacı -Yazar Deniz Dalkılınç ve çok sayıda sanatsever birlikte yaptı.

Faysal Güler: İlk çizdiği karikatürden yaşamının sonuna değin bütün kesitlerin çizgisel izleri sürülebilecek

Cemal Nadir Güler'e dair çok kapsamlı ve nitelikli bir sergiyi sanatseverlerle buluşturduklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Faysal Güler, “Mizaha politik işlev ve estetik değer katan çizimleriyle tanıdığımız Cemal Nadir Güler’in 120. doğum gününde, onu, çok özel bir sergi ile anıyoruz. Bu sergide Cemal Nadir Güler’in ilk çizdiği karikatürden yaşamının sonuna değin bütün kesitler, dönüşümler ve arayışlarının çizgisel izleri sürülebilecek. Karikatürlerin, fotoğrafların, yazıların yer aldığı sergide ayrıca dönemin ünlü yazar ve eleştirmenlerinin Cemal Nadir Güler ve eserleri hakkındaki değerlendirmeleri de yer alıyor. Sergi, Cemal Nadir hakkında düzenlenmiş en kapsamlı ve nitelikli sergi olmaya adaydır. Sergiye emek veren Araştırmacı Yazar Deniz Dalkılınç başta olmak üzere, Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Güney Özkılınç ve ekibine Belediye Başkanımız Kemal Çebi adına teşekkür ediyorum”dedi.

Özkılınç: Pek çok ilke ev sahipliği yapıyor

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ise “Bu sergilerin aynı zamanda kitaplarını hazırlıyoruz. Bir anlamda tarihe not düşüyoruz. İlçemizin envanter çalışmasını neredeyse bitirdik. Önümüzdeki yıllarda amacımız mahalle kitaplarına geçmek. Sayın Başkanımız Kemal Çebi'nin motivasyonuyla hayata geçiriyoruz bu kıymetli işleri . Bu sergide Cemal Nadir’in Nâzım Hikmet'le buluşmasının fotoğrafını ilk kez göreceksiniz. Pek çok ilke ev sahipliği yapan sergiye ilgi gösteren tüm sanatseverlere teşekkür ederim”dedi.

Daha önce hiç yayınlanmamış, bilinmeyen fotoğrafları yer aldı

Serginin danışmanlığını Cemal Nadir Güler Arşiv Koleksiyonu sahibi araştırmacı yazar Deniz Dalkılınç yaptı. Cemal Nadir’in torunlarının arşivinden de yararlanılan sergide usta çizerin daha önce hiç görülmemiş fotoğraflarının yanı sıra çok bilinmeyen bir fotoğrafla Cemal Nadir’in Bursa sergisinde Nâzım Hikmet ile buluşmasının görsel belgesi izleyiciye sunuluyor.

1 Eylül’e dek açık kalacak

Cemal Nadir Güler’in ilk çizdiği karikatürden son nefesini verdiği ana kadar tüm yaşamından kesitlere ev sahipliği yapan sergi, 1 Eylül’e dek ziyaretçilerini ağırlayacak.