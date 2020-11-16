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Beş Kadın, Beş Farklı Sanat Disiplini 'Formation' Laaksm'de

Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, ‘Formation’ başlıklı karma resim sergisinde beş farklı sanat disiplininden beslenen beş kadının çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Kasım 2020 Pazartesi 10:02
Beş Kadın, Beş Farklı Sanat Disiplini 'Formation' Laaksm'de
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Sanatseverlere illüstratif, realist ve soyut dokunuşlarla kendi zihinsel oluşumlarını sunan sanatçıların eserlerinde sembolik ögeler ve kadın figürleri ön plana çıkıyor.

30 Kasım’a dek izlenebilir

İstanbul Aydın Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Yüksek Lisans programından mezun olan Tülay Ateş, düşsel kompozisyonlarını sembolik öğelerle beslerken; Trakya ve Mersin Üniversitelerinde önlisans-lisans programlarını kuyumculuk ve takı tasarım alanlarında tamamlayan Meral Kılıçarslan bakma ve görme üzerine düşünmeye sevkediyor izleyiciyi.

İran, Tebriz doğumlu, İslami Azad Üniversitesi Grafik Bölümü mezunu olan Mahta Somi, kadın figürlerine detay öne çıkarmaya çalışıyor. Ayşe Bircan ve Dilek Karacaoğlu Dağteki ise tuval üzerine taşımış oldukları çevre problemleri ile izleyiciyi soyut bir algıya yönlendiriyor.

Sergi 30 Kasım’a dek Atakent Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu’nda görülebilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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