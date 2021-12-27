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Belediye Personeline Madde Bağımlılığı Farkındalık Semineri

Küçükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü personelin kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurum içi eğitim hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda belediye çalışanlarına yönelik “Madde Bağımlılığı ve Kurtulma Yöntemleri” konulu seminer düzenlendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Aralık 2021 Pazartesi 15:20
Belediye Personeline Madde Bağımlılığı Farkındalık Semineri
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Belediye Çok Amaçlı Salon’da personelle bir araya gelen Küçükçekmece Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele Danışmanlık ve Rehabilitasyon Merkezi (BAYAMER) Uzman Psikoloğu İzel Elif Avcı, bağımlılığın bir beyin hastalığı olduğunu ifade ederek, kurtulma yöntemleri ve bu süreçte ebeveynlere düşen görevleri anlattı.

Uzm. Psk. Avcı: Bağımlılığı, ergenlik dönemi belirtileri ile karıştırabilirsiniz

Bağımlı bir bireyin davranışları ile ergenliğe giren bir bireyin davranışları arasındaki benzerliğe dikkat çeken Uzman Psikolog Avcı, ‘’Öncelikle bağımlı olduğunuzu düşündüğünüz bireyi dikkatle gözlemleyin. Şüphelendiğiniz kişinin aile içi ilişkileri azalıyor, arkadaş ortamında geçirdiği vakit artıyorsa, fazla para harcıyor, agresif tavırlar sergiliyor ve sürekli hafif uykulu, yorgun haldeyse dikkat edin. Bu belirtilerin çoğu ergenlik dönemi belirtileri olduğu için emin olmak adına, kişinin rızasını alarak gerekli testleri yaptırın” diye konuştu.

‘’Zorlamayın, ikna edin’’

Psikolog Elif Avcı, bağımlı olan kişiyi yargılamak ve eleştirmek yerine onu anlamanın ve her zaman yanında olduğunu hissettirmenin önemli olduğunu belirterek, ‘’Bağımlı olduğunu düşündüğünüz kişiye, bir uzmana başvurmayı tavsiye edin. Ancak bu süreçte bireyi zorlamayın, ikna edin. Eğer kişi yardım almayı kabul etmez ise o zaman aile üyeleri bir uzmandan destek alabilir’’ dedi.

Ücretsiz psikoterapi ve medikal tedavi olanağı sunuluyor

BAYAMER’de alanında uzman psikologlar, danışanlarına en uygun tedavi yöntemini belirliyor ve psikoterapi süreci başlıyor. Bu süreç bazen sadece terapi ile devam ederken, bazen medikal bir tedaviye dönüşebiliyor.

BAYAMER verdiği tüm bu hizmetlerin dışında, bağımlılığı önleme ve bilgi verme amacıyla belirli periyotlarda ilçedeki devlet okullarını ziyaret ediyor ve öğrenciler ile velilere seminer veriyor.

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