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Beledi̇ye Personeli̇nden Kan Bağışı Kampanyasına Büyük Destek

Küçükçekmece Belediyesi personelleri, İstanbul Valiliği ve Kızılay işbirliği ile hayata geçirilen ‘1 Milyon İyi İnsan Aranıyor’ kampanyasına destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla belediye binasında kurulan stantta kan bağışında bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Aralık 2021 Perşembe 11:24
Beledi̇ye Personeli̇nden Kan Bağışı Kampanyasına Büyük Destek
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Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Daha önce Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü’nde personellerimizle birlikte Kızılay'a kan bağışında bulunarak, önemli bir farkındalığın kapısını araladığımızı düşünüyorum. Bu seferberliği devam ettiren ve sürece katkı sunan tüm personele, ekip arkadaşlarıma duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

Fatma Şahin: Bir gün herkesin kana ihtiyacı olabilir

Gönüllü kan bağışında bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü personeli Fatma Şahin, ’’Daha önce bir yakınımın ameliyatında kan sıkıntısı çektik ve bizim için acı bir tecrübe oldu. Bu yüzden düzenli olarak kan veriyorum. Bir gün herkesin kana ihtiyacı olabilir’’ dedi.

Murat Aygün: Birçok insanın hayatını kurtarabiliriz

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personeli Murat Aygün ise kan bağışında bulunmanın insan hayatındaki kritik önemine dikkat çekerek, ‘’Covid-19 yüzünden çok fazla kayıp verdiğimiz bu dönemde, kan bağışında bulunarak birçok insanın hayatını kurtarabiliriz ve birden fazla insana şifa olabiliriz. Sağlıklı olan her bireyin kan bağışında bulunması gerektiğini düşünüyorum’’ diye konuştu.

Bağışlanan her kan, umut olunan üç can!

Kızılay Başkanlığı’nın ‘Bağışlanan Her Kan, Umut Olunan Üç Can’ sloganı ile başlattığı kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar, 23-26 Aralık tarihleri arasında, saat 09:00-20.00 arasında, Sefaköy metrobüs durağı çıkışında, Halkalı Çamlıkaltı Camii ve Cennet yürüyüş yolunda kurulan Kızılay stantlarında gönüllü olarak kan verebilirler.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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