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Belediye Ekipleri Koronavirüsle Mücadele İçin Sahadan Hiç Ayrılmadı

Koronavirüs’ün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Pandemi ilan edilmesi ile birlikte aktif bir mücadele dönemi başlatan Küçükçekmece Belediyesi’nin, 2020 Nisan ayından bu yana sürdürdüğü çalışmalar hız kesmiyor. İlçe genelinde halkın sağlığını korumak ve virüsün bulaş ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına yoğunluk kazandıran Belediye ekipleri, sosyal yardımdan, dezenfeksiyona; denetimden, kültür-sanata vatandaşların Covid-19 tedbirleri kapsamında hareket etmesi için önlemler almaya devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Ocak 2021 Perşembe 09:40
Belediye Ekipleri Koronavirüsle Mücadele İçin Sahadan Hiç Ayrılmadı
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İletişim Merkezi köprü oldu

Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi çalışanları pandemi süreci boyunca özverili bir çalışma örneği sergileyerek, vatandaşların çağrılarını yanıtsız bırakmadı. Pandemi başından itibaren 363 bin 315 çağrıyı yanıtlayarak, vatandaşla iletişim noktasında köprü olan ekipler, İletişim Merkezi’ne gelen istek, talep ve şikayetleri ilgili birimlere iletti.

Sosyal yardımlar hız kesmedi

Sosyal yardımlarla kentte eşitlik hedeflenirken, ihtiyaç sahiplerine 2020 yılı boyunca 84 bin 795 koli gıda yardımı yapılarak, sosyo-ekonomik yönden ihtiyacı olduğu tespit edilen ve yemek yapamayacak durumdaki ailelere de 668 bin 888 porsiyon sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi. 65 yaş üstü vatandaşların ilaç temini, market alışverişleri gibi ihtiyaçları talepleri doğrultusunda zabıta ekipleri tarafından karşılandı.  İhtiyacı olan vatandaşlara da Küçükçekmece İyilik Merkezi Giyim Mağazasından kıyafet yardımı yapıldı.

Toplu alanlarda dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Koronavirüsle mücadelede ilaçlama çalışmalarını vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda hız kesmeden sürdüren belediye ekipleri, eczaneler, sağlık ocakları, ibadethaneler kamu kurumları ve kapalı pazarlar gibi ortamlarda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasında büyük etkisi olan ortak alanlar, mikroplardan virüslere kadar insan sağlığına zararlı her türlü unsura karşı ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.

Zabıta ekiplerinden denetim

Salgına yakalanmamak için kullanımı tavsiye edilen hijyen ürünlerinin sağlığa uygunluğu ve fahiş fiyatlarla satılmaması için Küçükçekmece Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri tarafından ilçe genelindeki işletmelerde sık sık denetimler yapılarak, virüs fırsatçılığına geçit verilmedi.

Kültür-sanat dijital ortama taşındı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gibi önemli günler, organize edilen çeşitli eğlenceler ve bando otobüsü ile verilen konserlerle kutlandı. Sosyal medya üzerinden online kültür ve sanat etkinlikleri yayınlanarak dijital festival Küçükçekmecelilerle buluşturuldu.

Küçükçekmece Belediyesi’nin Pandemi ile mücadele çalışmaları 2021 yılında da hız kesmeden devam edecek.

Ana başlıklar halinde 1 Nisan 2020- 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan hizmetler:

Çağrı: 363 bin 315

Koli gıda yardımı:84 bin 795

Porsiyon yemek: 668 bin 888

Sokak temizliği:14 bin 436

Kamu binası temizliği: 1.675

Kaynak kurutma:11 bin 640

Özel mülk dezenfeksiyonu:6.761

İbadethane temizliği: 489

Tek kullanımlık seccade:641 bin 800

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