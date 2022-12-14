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Bayrampaşa Hali’nden Küçükçekmecelerin Sofrasına Gıda Desteği

Küçükçekmece Belediyesi’nin kentte dayanışmayı ve paylaşmayı güçlendirmek için hayata geçirdiği Gıda Bankası, çalışmalarıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeyi sürdürüyor. Dayanışma ağını her geçen gün büyüten Gıda Bankası, İstanbul Halciler Derneği işbirliğiyle gerçekleşen toplantıda, hal esnafının desteğiyle toplanan 3.6 ton meyve - sebze bağışını, kentteki ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına taşımaya hazırlanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Aralık 2022 Çarşamba 17:26
Bayrampaşa Hali’nden Küçükçekmecelerin Sofrasına Gıda Desteği
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Bayrampaşa Hali’nde gerçekleştirilen işbirliği toplantısına; İBB Hal Müdürü İsrafil Aydın ve Hal-Der Başkanı Numan Dayan, Küçükçekmece Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Sosyal Yardım İşleri Müdür Vekili İlyas Dikici, İBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Atalık, Yönetim Kurulu İTO Meyve - Sebze Komitesi Başkanı Abdulmuti Baran katıldı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

3.6 ton gıda bağışı toplandı

Toplantıda, Küçükçekmece Belediyesi Gıda Bankası görevlileri Bayrampaşa halindeki tüm esnafa Gıda Bankası çalışmalarının yer aldığı broşürleri dağıtarak bilgilendirme yaptı. Ekiplerin özenli çalışmaları sonucunda sabah saatlerine kadar 3.6 ton gıda bağış olarak toplandı. Toplantıda bağışların süreklilik kazanması için görüşmeler gerçekleştirildi.

Başkan Kemal Çebi: Daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz

Küçükçekmece’de daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “ Dayanışmanın ve sevginin geçtiği tek banka olarak nitelendirdiğim Gıda Bankası üzerinden kurduğumuz dayanışma ağını, genişletmek ve güçlendirmek istiyoruz. Hemşehrilerimizin dertlerini dert edinen bir ekiple birlikte çalışıyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz, projelerini üretirken, hizmet verirken vatandaşlarımızın mutluluğunu gözetiyor. Küçükçekmece’de insanların yüzü gülsün istiyorum, sorunlarını birlikte çözelim, birlikte dayanışma içinde, kent ruhunu yansıtacak işler yapalım istiyorum. Bu anlamda özverili çalışmalarından dolayı ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gıda Bankası’na yapılan tüm bağışlar, tamamen resmi ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştiriliyor. Bize destek olan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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