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Başkan Kemal Çebi̇’ye ‘Nâzım Hi̇kmet’i̇ Yaşatanlar’ Onur Ödülü

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Ege Kültür Platformu Derneği ve İzmir 68'liler Birliği tarafından verilen “Nâzım Hikmet’i Yaşatanlar Ödülleri” nde, usta şair anısına yapılan çalışmalarla onur ödülüne layık görüldü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Haziran 2022 Perşembe 11:00
Başkan Kemal Çebi̇’ye ‘Nâzım Hi̇kmet’i̇ Yaşatanlar’ Onur Ödülü
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Küçükçekmece Belediyesi pek çok çalışmaya imza attı

Dünya şairi Nâzım Hikmet'in 59. ölüm yıl dönümü anma törenleri kapsamında, Kültürpark Fuar Alanı İzmir Sanat’ta düzenlenen ödül töreninde, Nâzım dostlarına onur plaketleri takdim edildi. Başkan Çebi öncülüğünde Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü usta şair Nâzım Hikmet ile ilgili pek çok projeyi hayata geçirdi. Hikmet’in 120. doğum yılı anısına önemli bir sergiyi sanatseverlerle buluşturan Küçükçekmece Belediyesi, çeşitli yayınlarla da usta şairi ölümsüzleştirdi. “Nâzım Hikmet’in Ellerinin İzinde” kitabıyla şairin tüm eserlerini bir kitapta toplayan Küçükçekmece Belediyesi, önümüzdeki günlerde de “Bilinmeyen Yönleriyle Basında Nâzım” kitabını sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

‘Nâzım’ın Bursa Yılları’ kitabı ve Nâzım Hikmet üzerine araştırmalarıyla bilinen Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve Yazar Güney Özkılınç da onuru ödülü hak eden isimler arasında yerini aldı.

Nâzım dostları ödüllendirildi

Nâzım Hikmet ile ilgili yaptıkları çalışmalarla İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Gazeteci Yazar ve Halkla İlişkiler Uzmanı Sancar Maruflu, Eski Kültür Bakanı Prof. Dr. Suat Çağlayan ve daha pek çok isim de onur plaketinin sahibi oldu.

Belediye Başkanı Kemal Çebi, günün anısına Küçükçekmece Belediyesi Yayınları'ndan çıkan "Nâzım Hikmet'in Ellerinin İzinde" kitabının İzmir plakası olan 35 numaralı sayısını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'e hediye etti.

Törende Nâzım ile ilgili araştırmalara katkı sunan kişilere onur plaketleri Ege Kültür Platformu Derneği Başkanı Okan Yüksel ve İzmir Kültür Platformu Başkanı Cevat Ziya Maruflu tarafından verildi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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