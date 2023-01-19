banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.425,07
ALTIN
1.154,64
DOLAR
18,80
STERLİN
23,23
EURO
20,36
Başkan Kandemir Ve Yönetimi Arı Gibi Çalışıyor…
Son Dakika
Başkan Kandemir Ve Yönetimi Arı...
Saadet Partisi İstanbul Seçim Çalışmasına Hızlı Başladı (VİDEOLU)
Son Dakika
Saadet Partisi İstanbul Seçim Çalışmasına...
Sarıyerliler Eğitim İçin Güzel Bir İşbirliği Yaptı
Sarıyerliler Eğitim İçin Güzel Bir...
Oflularla Buluşan İmamoğlu : Beni Tanıyorsunuz ...
Son Dakika
Oflularla Buluşan İmamoğlu : Beni...

Başkan Kandemir Ve Yönetimi Arı Gibi Çalışıyor…

Yeniden refah Partisi küçükçekmece ilçe başkanı Bayram Kandemir ve yönetimi durmadan esnaf ziyareti yaparak üye sayılarını artırıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ocak 2023 Perşembe 06:59
Başkan Kandemir Ve Yönetimi Arı Gibi Çalışıyor…
banner171

Bayram Kandemir İstanbul Times Gazetesi ve İstanbul Times TV genel yayın yönetmeni Hüseyin Çetiner’e yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Ana Kademe, Gençlik Kolları ve Kadın kollarımız ayrı ayrı esnaf ziyareti yapıyor.

Halkımız 20 yıldır AK PARTİ Hükümeti’nin kendisini getirdiği yeri çok net ve açık bir şekilde caddede,sokakta ,çarşıda pazarda el yakan gıda fiyatlarında görüyor.

Tencere kaynamayan ev sayısının her geçen gün artması Yeniden Refah Partimize olan ilgiyi arttırıyor.

Millet İttifakının oluşturan 6’lı Masa ‘da ne yazık ki halkımızın dertlerine çare ve çözüm üretemiyor.

Milli Görüş hareketi olarak hiçbir zaman halkımızı yanıltacak çalışmalar yapmadık.

Bizler Yeniden Refah Partisi olarak yaşanabilir bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya için bütün mazlum milletler adına var gücümüzle çalışıyoruz.

Yeniden Refah Partisi Küçükçekmece ilçe Başkanlığı olarak her gün esnaf ziyareti yapıyoruz.

Ziyaretler esnasında partimize üye olmak isteyen arkadaşlarımızı üye yapıyoruz.

Hal hatır soruyoruz neye ihtiyaçları olduklarını soruyoruz, kısaca 7.24 halkımızla beraberiz…

Yeniden Refah Partisi olarak bizim baraj sorunumuz yok. Biz bunu görüyoruz inşallah sandıkları patlatacağız Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin sürpriz yapacak partisi biz olacağız inşallah şekkinde konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küçükçekmece’De 3 Yılda 75 Bin Ton Atık Geri Dönüştürme Kazandırdı
Küçükçekmece’De 3 Yılda 75 Bin Ton Atık Geri Dönüştürme Kazandırdı
Başkan Çebi : Basın Mensupları İle Hasbihal Etti
Başkan Çebi : Basın Mensupları İle Hasbihal Etti
Küçükçekmece Belediyesi Sanat ve Meslek Kursları Devam Ediyor
Küçükçekmece Belediyesi Sanat ve Meslek Kursları Devam Ediyor
Küçükçekmece Belediyesi, Olası Depreme Karşı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Küçükçekmece Belediyesi, Olası Depreme Karşı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Küçükçekmece’de Sahada Çözüm Var
Küçükçekmece’de Sahada Çözüm Var

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169