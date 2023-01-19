Başkan Kandemir Ve Yönetimi Arı Gibi Çalışıyor…

Bayram Kandemir İstanbul Times Gazetesi ve İstanbul Times TV genel yayın yönetmeni Hüseyin Çetiner’e yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Ana Kademe, Gençlik Kolları ve Kadın kollarımız ayrı ayrı esnaf ziyareti yapıyor.

Halkımız 20 yıldır AK PARTİ Hükümeti’nin kendisini getirdiği yeri çok net ve açık bir şekilde caddede,sokakta ,çarşıda pazarda el yakan gıda fiyatlarında görüyor.

Tencere kaynamayan ev sayısının her geçen gün artması Yeniden Refah Partimize olan ilgiyi arttırıyor.

Millet İttifakının oluşturan 6’lı Masa ‘da ne yazık ki halkımızın dertlerine çare ve çözüm üretemiyor.

Milli Görüş hareketi olarak hiçbir zaman halkımızı yanıltacak çalışmalar yapmadık.

Bizler Yeniden Refah Partisi olarak yaşanabilir bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya için bütün mazlum milletler adına var gücümüzle çalışıyoruz.

Yeniden Refah Partisi Küçükçekmece ilçe Başkanlığı olarak her gün esnaf ziyareti yapıyoruz.

Ziyaretler esnasında partimize üye olmak isteyen arkadaşlarımızı üye yapıyoruz.

Hal hatır soruyoruz neye ihtiyaçları olduklarını soruyoruz, kısaca 7.24 halkımızla beraberiz…

Yeniden Refah Partisi olarak bizim baraj sorunumuz yok. Biz bunu görüyoruz inşallah sandıkları patlatacağız Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin sürpriz yapacak partisi biz olacağız inşallah şekkinde konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)