Başkan Gökhan Yüksel'den Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye Ziyaret

Ziyaret sırasında Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunurken Başkan Gökhan Yüksel de Kartal’da devam eden ve kente artı değer katacak projeler ile alakalı meslektaşına bilgi verdi.

Görüşmenin sonunda her iki belediye başkanı da birbirine hediyelerini takdim ederken Başkan Gökhan Yüksel, nezaketi ve misafirperverliğinden dolayı Başkan Çebi’ye teşekkür etti ve kendisini ağırlamak üzere Kartal Belediyesi’ne davet etti. Küçükçekmece Belediye Başkanı da nazik ziyaretlerinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek hem Kartal'ın hem de Küçükçekmece'nin yarınlarının planlanan projeler sayesinde çok daha güzel olacağını ifade etti.