Başkan Çebi : Basın Mensupları İle Hasbihal Etti

ÇEBİ: OTOPARK SÖZÜMÜ TUTAMADIM

Gazeteciler ve Basın Mensupları Derneği Yönetim Kurulu Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ile kahvaltılı bir toplantıda bir araya geldiler. Derneğin rutin hale getirerek sürdürmeyi planladığı belediye başkanları ile buluşma toplantılarının ilki Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ikincisi Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile gerçekleşmişti. Her ay bir ilçede yönetim kurulu toplantısı gerçekleştiren Gazeteciler ve Basın Mensupları Derneği mekansal olarak belediye başkanlarının misafiri olsalar dahi dernekle ilgili faaliyetleri görüştükleri için belediye başkanlarını ağırlayan konumda oluyor. Toplantıların bir bölümü belediye başkanları ile sohbetle, bir bölümü ise yönetim kurulu mahreminde gerçekleştiriliyor.

İstanbul Times Haber Haber Merkezi / Tayfun Ercan

Bu toplantıların üçüncüsü Küçükçekmece Belediyesi’nin yeni faaliyete soktuğu belediyenin yanındaki sosyal tesiste gerçekleşti. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya belediye yöneticileri, belediye basın şefliği yetkilileri ve dernek yöneticisi gazeteciler katıldı.

ÇEBİ: GAZETECİLİK MESLEĞİNİ OKUR OLMAK DIŞINDA DA BİLEN BİRİYİM

Toplantının sohbet bölümü yaklaşık iki saat sürdü. Küçükçekmece’ye geçmişten bugüne yapılan hizmetler, yapılamayanlar, ilçe halkının başkan Çebi’ye bakış açısı hakkındaki gazetecilerin tespitleri ve anket sonuçları, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik tahminler gibi konular konuşuldu. Fakat sohbetin en geniş kısmı gazetecilerin, Belediye Başkanı Kemal Çebi’den basın hakkındaki düşünce ve eleştirilerini dinlemek istemeleriydi. Çebi, 1980 darbesi öncesi ve sonrasını iki ayrı dönem olarak değerlendirdiği tespitleri sırasında gençlik yıllarındaki anılarından da bahsetti. Kendisinin 50 yılı aşkın süredir Küçükçekmece’nin Cennet Mahallesi’nde oturduğunu belirten Çebi, “Mahallenin hemen karşısında E-5’in öbür tarafında Florya Basınköy vardır. Buranın Basınköy ismini almasının sebebi o dönemde orada oturanların neredeyse tamamının gazeteci olmasıydı. Basınköy’de hem Cennet Mahallesi’ndeki bizlerin, hem de gazetecilerin vakit geçirdiği bir mekan vardı. O nedenle çok kez dinleme ve sohbetlerine katılma imkanı bulurdum. O günlerin bana çok şey kattığını düşünüyorum. Gazetecileri mesleki faaliyetleri dışında da tanıma imkanı bulmuştum. Yani gazetecilik mesleğini okur olmak dışında da bilen biriyim. Bugünkü toplantınızda bulunmaktan o nedenle oldukça keyifliyim. ” dedi.

SAYAR: BİRBİRİMİZİ İNSANİ YÖNLERİMİZLE TANIMA VE ANLAMA FIRSATI YAKALIYORUZ

Gazeteciler ve Basın Mensupları Derneği Başkanı Mithat Sayar ise ev sahipliği için Başkan Çebi’ye teşekkür etti. Sayar, “Derneğimizi pandemi şartları altında 2021 yılında kurduk. Üye sayımızı planlı bir şekilde artırıyoruz. Bugün siz bizi mekanınızda, bizde sizi toplantımızda misafir ediyoruz. Bundan önce Bağcılar ve Bahçelievler’de belediye başkanlarımızla bir araya gelmiştik. Her bölgede belediye başkanlarımızla kişisel olarak iyi ilişkileri olan meslektaşlarımız oluyor. Bu durum ilçe ilçe değişiyor. Ama genellediğimizde başkanlar ve meslektaşlarımız saha programları dışında bir araya gelmiyor, hatta tanışmıyorlar bile. Bu toplantılar kamusal hizmetler ve sorumluluklar dışında yakından tanışmamızı sağlıyor. Karşılıklı olarak birbirimizi insani yönlerimizle tanıma ve anlama fırsatı yakalıyoruz. Şahsınızın da pozitif kişiliği olduğunu hepimiz biliyorduk ama inanıyorum ki bugün ilk kez sizinle bir araya gelen arkadaşlarımıza bu enerjiniz geçmiştir.” diye konuştu.

ÇEBİ: OY İÇİN YALAN SÖYLEMEYECEĞİM, SÖYLEMEDİM

Çebi, Belediye Başkanlığı’nı ‘Küçükçekmeceli’ olma duygusu ile yürüttüğünü, ilçenin her sokağında izi ve anısının olduğunu söyledi. Gittiğim her yerde mutlaka ismini bildiğim birileri çıkar. İsmini bilmiyorsam da sima olarak tanıdığım 7-8 kişi çıkar. Bunun bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Tabi şöyle bir dezavantajlı yanı da var. Karşılaştığımız hemşerilerim eleştiride bulunuyor. ‘başkan bizi unuttun. Bir kere ziyaretime geldin bir daha gelmedin’ diyorlar. Görmek, misafir etmek istemeleri hoşuma gidiyor tabi. Ama şöyle bir hesap yaptım. Hiçbir iş yapmasam sadece birer kez hemşerilerimin tamamının ziyaretine gitsem 8,5 yılda tamamlayabilirim.

Bu şekilde mutlu etmem mümkün değil. Küçükçekmece’nin bekleyen hizmetleri var. Seçilirken bana oy vermelerine neden olan sözlerim var. 4 yıl içerisinde sözlerimden sadece birini gerçekleştiremedim. Tüm vaadlerimi gerçekleştirdim ama otopark konusunu çözemedim. Maalesef otopark sözümü tutamadım. Sorumluluk alınca işlerin düşündüğünüz gibi yürümediğini görüyorsunuz. Arazi olmadığını biliyordum ama okulları yeniler altına da katlı otoparklar yaparız diye düşünüyordum.

Onda da Milli Eğitim Bakanlığı’nın farklı görüşü var, doğru bulmuyorlar. Geri kalan tüm sözleri tuttum. Yeniden aday olduğumda insanlarımızın önüne iki kağıt koyacağım. Birinde yeni dönemde yapacaklarımı sıralayacağım. Oy için yalan söylemeyeceğim, söylemedim. Ayakları yere basan vaatlerle hemşerilerimin karşısına çıkacağım. Bu kağıdın yanında ilk dönem seçilirken verdiğim sözleri yazan diğer kağıdı koyacağım. Bilgiye kolay ulaşılıyor. İlk dönem verdiğim sözler belli. Verdiğim sözleri ve o güne kadar yaptıklarımızı sıralayan o kağıdı alıp, ‘başkan sen bu söylediklerini yapmadın. Hangi yüzle oy istiyorsun” diyebilecek durumdalarsa oy vermesinler” şeklinde konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA)