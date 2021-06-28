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Barış Kerim Cesur'un Kadrajından “Memleketimden İnsan Manzaraları''

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Haziran 2021 Pazartesi 15:57
Barış Kerim Cesur'un Kadrajından “Memleketimden İnsan Manzaraları''
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Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu, fotoğraf sanatçısı Barış Kerim Cesur’un ‘Memleketimden İnsan Manzaraları’ adlı sergisine ev sahipliği yapıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Türkiye Fotoğrafçılar ve Gezi Kulübü Başkanlığı görevinin yanı sıra, fotoğrafçılık, kameramanlık, oyunculuk ve belgesel alanında çalışmalar yaparak etkinlikler düzenleyen sanatçı, insan temalı fotoğraflarını sergide bir araya getirerek sanatseverlerle buluşturdu.

Cesur: İnsan psikolojisini yansıtmaya çalıştım

Fotoğraflarında insanı anlattığını ifade eden sanatçı, “Hayatımızın her anında mutlaka hüzünleri, sevinçleri, mutlulukları bir arada yaşıyor ve kendi dünyamızı da bunların psikolojik yansımaları ile şekillendiriyoruz. Yaşamı hem zorluğu hem de kolay olduğu denklemi üzerinden inşa ederken, hayatın insanlardan neleri getirip neleri götürdüğünü ve bu psikolojik durumun yüzümüzde nasıl izler bıraktığını bazılarımızda görebiliyoruz. İşte ben bu izlerin fotoğraflarını çekmeye çalıştım”diye konuştu.

Sergi 16 Temmuz’a kadar SKSM’de sanatseverlerle buluşacak.

BARIŞ KERİM CESUR KİMDİR?

İlk ve orta eğitimini İstanbul Bahçelievler’de tamamladı. Özel Bilim Kültür Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra üniversite eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo Tv. Programcılığı bölümünde yaptı. Ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü’nde devam etti. Üniversite öğrenciliği süresince sekiz yıl tiyatro ile ilgilendi.

İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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