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ATATÜRK, EBEDİYETE YOLCULUĞUNUN 83. YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, KÜÇÜKÇEKMECE’DE SAYGIYLA ANILDI

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Kasım 2021 Cuma 09:40
ATATÜRK, EBEDİYETE YOLCULUĞUNUN 83. YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI
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KÜÇÜKÇEKMECE ATA’SINI TÖRENLERLE ANDI
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete yolculuğunun 83. yıl dönümünde,  Küçükçekmece
Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde anma töreni düzenlendi.
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi 10 Kasım mesajında, “ 57 yıllık yaşamına nice
zaferler, başarılar ve özgürlüğümüzün nişanesi Cumhuriyet’i sığdıran Ulu Önder Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ü, ebediyete yolculuğunun 83. yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle
anıyorum. Yolundan hiç ayrılmayacağız” ifadelerine yer verdi.
Lise öğrencilerinin ‘oratoryo’ performansı duygulandırdı
Atatürk&#39;ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05&#39;te Halkalı’daki Atatürk Anıtı’na ilçe
protokolü, siyasi partiler, kurum ve kuruluşlar tarafından çelenk sunularak, saygı duruşunda
bulunuldu. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen anma programına ise
Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi,
Garnizon Komutanı Personel Yarbay İzzet Tepekaya ve beraberindeki ilçe protokolü ile
öğretmenler, öğrenciler, çok sayıda vatandaş katıldı.  
Törende, Sefaköy Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ‘Atatürk’ konulu oratoryo ilgiyle
izlenirken, katılımcılar duygusal anlar yaşadı. Öğretmen ve öğrencilerin, Ata’nın sevdiği
şarkılardan oluşan repertuarıyla söylediği şarkılar ise izleyenlerden tam not aldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen şiir, mektup ve resim yarışmasında
dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından takdim edildi.
Küçükçekmece Belediyesi tarafından Cennet Yavuz Selim Cami&#39;de ikindi namazına müteakip
mevlit okutuldu. Gerçekleştirilen mevlit programında Kur&#39;an-ı Kerim okundu, Atatürk ve
şehitler için dua edilerek, vatandaşlara helva ikramında bulunuldu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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