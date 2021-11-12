ATATÜRK, EBEDİYETE YOLCULUĞUNUN 83. YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI

KÜÇÜKÇEKMECE ATA’SINI TÖRENLERLE ANDI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete yolculuğunun 83. yıl dönümünde, Küçükçekmece

Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde anma töreni düzenlendi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi 10 Kasım mesajında, “ 57 yıllık yaşamına nice

zaferler, başarılar ve özgürlüğümüzün nişanesi Cumhuriyet’i sığdıran Ulu Önder Gazi Mustafa

Kemal Atatürk’ü, ebediyete yolculuğunun 83. yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle

anıyorum. Yolundan hiç ayrılmayacağız” ifadelerine yer verdi.

Lise öğrencilerinin ‘oratoryo’ performansı duygulandırdı

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te Halkalı’daki Atatürk Anıtı’na ilçe

protokolü, siyasi partiler, kurum ve kuruluşlar tarafından çelenk sunularak, saygı duruşunda

bulunuldu. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen anma programına ise

Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi,

Garnizon Komutanı Personel Yarbay İzzet Tepekaya ve beraberindeki ilçe protokolü ile

öğretmenler, öğrenciler, çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, Sefaköy Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ‘Atatürk’ konulu oratoryo ilgiyle

izlenirken, katılımcılar duygusal anlar yaşadı. Öğretmen ve öğrencilerin, Ata’nın sevdiği

şarkılardan oluşan repertuarıyla söylediği şarkılar ise izleyenlerden tam not aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen şiir, mektup ve resim yarışmasında

dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından takdim edildi.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Cennet Yavuz Selim Cami'de ikindi namazına müteakip

mevlit okutuldu. Gerçekleştirilen mevlit programında Kur'an-ı Kerim okundu, Atatürk ve

şehitler için dua edilerek, vatandaşlara helva ikramında bulunuldu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)