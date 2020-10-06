Proje kapsamında uzaktan eğitim gören öğrencilerin de bilgisayar ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Gıda, giyim, ev eşyası, elektronik ürünler, oyuncak, kitap ve medikal ürünlerin askıya bırakabileceği gibi sahiplenecek minik dostlarımızı da yeni ailesi ile buluşturmayı amaçlayan proje, kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde kullanımı çok kolay.
HADİ BAĞIŞLA BİLGİSAYARINI
Covid-19 salgını sebebiyle uzaktan eğitime geçen öğrencilerin en büyük ihtiyacı bilgisayar oldu. Küçükçekmeceli öğrencilerinin bu ihtiyacını en kısa yoldan gidermek isteyen Küçükçekmece Belediyesi “Askıda el birliği var!” diyerek dayanışma çağrısında bulundu.
Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün kendi yazılım ekibi ile hazırladığı, bir askıda yardım projesi olan Eldenele Küçükçekmece, https://
Bağışçılarla ihtiyaç sahibi Küçükçekmecelilerin bir araya gelmesinde köprü görevi gören proje; 6698 sayılı Kişisel verilerin Koruması Kanunu kapsamında kişisel verilerin güvenliği garanti altına alınmaktadır. Projenin web uygulaması yazılım hizmeti satın alınmadan Küçükçekmece Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü personelinden oluşan yazılım geliştirme ekibi tarafından hazırlanmıştır.