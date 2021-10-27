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ALPER ÇEKER ARŞİVİNDEN FOTOĞRAFLARLA İSTANBUL’UN İŞGAL GÜNLERİ SKSM’DE

İLK KEZ SERGİLENECEK FOTOĞRAFLARLA İŞGAL İSTANBUL'UNDAN KARELER SKSM’DE

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Ekim 2021 Çarşamba 10:19
ALPER ÇEKER ARŞİVİNDEN FOTOĞRAFLARLA İSTANBUL’UN İŞGAL GÜNLERİ SKSM’DE
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Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, Koleksiyoner Alper Çeker’in arşivinden bir seçki olan “İşgal Günleri’nde İstanbul” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Tarih boyunca çeşitli medeniyetlere merkez olmuş İstanbul’un işgal günlerindeki atmosferini gözler önüne seren sergi, 28 Ekim’de kapılarını sanatseverlere aralıyor.

20 Kasım’a dek izlenebilir

Pek çoğu ilk kez sergilenecek fotoğraflar Kurtuluş Savaşı'nın da kıvılcımının atıldığı 1919 yılından işgalin bitişine dek, işgal kuvvetlerinin İstanbul'da yaşattıkları tahribata ışık tutuyor. Sergi, İstanbul'un beş yıllık işgal günlerini anlatırken, konuyla ilgilenenlere, araştırmacı ve tarihçilere önemli bir kaynak sunuyor.

1919’dan 1923’e işgal İstanbul’unda yaşanan zorlukları anlatan fotoğraflardan oluşan sergi, 20 Kasım’a dek SKSM’de izlenebilir.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
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