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Ailelere Yönelik E-spor Semineri

Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği Ailelere Yönelik Espor konulu seminerde, Youtube üzerinden canlı yayında ebeveynlerle buluşan Uzman Psikolog Nurdan Beşen Büyükak önemli bilgiler verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Aralık 2021 Cuma 10:31
Ailelere Yönelik E-spor Semineri
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Oyun oynayan çocuk sağlıklıdır

Uzman Psikolog Büyükak, oyunun çocuklar ve gençlerin gelişimi üzerindeki olumlu etkisini vurguladı.  ‘’Çocuklar dertlerini ve sıkıntılarını oyun üzerinden ifade ediyorlar. Oynanan oyunlar ile çocukların ve gençlerin karakter özellikleri ortaya çıkabiliyor. Çocuklar, oyunlar ile birlikte olumlu ve olumsuz duygularını ifade edebiliyor ve aynı zamanda iletişim kurabiliyor.’’

Espor merkezi gençlere fırsat sağlıyor

Günümüz pandemi koşullarında büyüyen çocuklar, evde bilgisayar oyunlarıyla vakit geçiriyor. Bu da espor’un günden güne büyümesine ve gelişim göstermesine neden oluyor. Öyle ki ilerleyen yıllarda espor’un Olimpiyatlar da yer alacak spor dallarından biri olması bekleniyor. Küçükçekmece Espor merkezi’nin, gençlerin espor ile tanışması konusunda önemli bir yol gösterici olduğunu belirten Nurdan Büyükak: ‘Gençlere profesyonel olarak espora adım atma fırsatı tanıyor. Çocuklar ve gençler duygularını oyunlar ile dile getirir, gerçek hayatta yapamadığı davranışları ve duyguları oyunda hayata geçirir.’’

Çocuğunuz bilgisayar bağımlısı olabilir

Çocukların oyun oynarken ne kadar zaman geçirdiğinin önemli olmadığını, niteliksek olarak nasıl zaman geçirdiklerinin önemli olduğuna değinen ve oyun bağımlılığı ile bilgisayarda fazla zaman geçirme arasındaki farkı vurgulayan Büyükak: ‘’Çocuğun bilgisayar başında geçirdiği günlük süre sürekli artıyor, oyun oynamadığı zaman yoksunluk çekiyor, arkadaşlık ilişkilerini etkiliyor ve derslerde aksama yaşıyorsa çocuk, oyun ve bilgisayar bağımlısı demektir ve uzmanlardan yardım almak gerekir’’ dedi.

Küçükçekmece Espor Merkezi

Küçükçekmece Belediyesi, yeniçağın gözde sporu olan espor’un ilçede gençler tarafından uygulanması, yaygınlaşması ve genç yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla geçtiğimiz Nisan ayında Espor Merkezini hizmete açtı. Yüksek donanımlı 20 adet oyun bilgisayarı ve ekipmanları, 1 Gigabyte internet hızı ile her ay 40 öğrenciye sertifikalı espor eğitimi veriliyor. Ayrıca başarılı öğrencilerden Küçükçekmece’yi temsil eden bir espor takımı kuruldu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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