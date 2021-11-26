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‘1965’TEN 2021’E GÜLER ULAŞ SERGİSİ AKSM’DE

GÜLER ULAŞ'IN 60 YILLIK DENEYİMLERİNDEN BİR SEÇKİ 'AKSM'DE

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Kasım 2021 Cuma 11:21
‘1965’TEN 2021’E GÜLER ULAŞ SERGİSİ AKSM’DE
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Usta sanatçı Güler Ulaş, 1965 yılından bu güne ortaya çıkardığı eserleri Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki kişisel sergisinde izleyiciyle buluşturdu.

Rölyef, minyatür, tezhip ve kaftan olmak üzere hayatı boyunca çalıştığı eserleri '1965’ten 2021’e isimli sergide buluşturan Güler Ulaş, 52 adet eserini sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Güler Ulaş: Fırçamı hiç bırakmadım

Sanat kelimesinin bile kendisini heyecanlandırdığını ifade eden sanatçı Ulaş, “Sanat; hayat boyu sığınacağım bir yer oldu. Sıkıntımda, stresimde sanata sığındım. Renkler arasında kaybolup gidiyorum. Taner Alakuş hocam ‘fırçanız kurumasın’ der. Ben fırçamı hiç bırakmadım. Tüm sanatseverleri bekliyorum” diye konuştu.

18 Aralık’a kadar görülebilir

Sanatçının uzun yılları aşan ve farklı alanlarda yapmış olduğu üretimlerin dönemlerinin izlenmesi açısından sanatseverlere fırsat sunan sergi, 18 Aralık’a dek AKSM’de izlenebilir. 

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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