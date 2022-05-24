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19 Mayıs Satranç Turnuvası’nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Binlerce öğrenciyi farklı spor dalları ile buluşturan Küçükçekmece Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında satranç turnuvası düzenledi. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen yarışma satranç severleri bir araya getirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Mayıs 2022 Salı 16:39
19 Mayıs Satranç Turnuvası’nda Ödüller Sahiplerini Buldu
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Farklı yaş gruplarından 49 katılımcının kıyasıya rekabetine sahne olan turnuva sonrasında dereceye girenler için ödül töreni gerçekleştirildi.

 

49 lisanslı satranç oyuncusu mücadele etti

 

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası; Küçükçekmece Belediyesi, Satranç İl Temsilciliği ve Küçükçekmece Satranç İlçe Temsilciliği iş birliği ile düzenlendi. Turnuvada A kategorisinde 13, B kategorisinde ise 36 lisanslı satranç oyuncusu olağanüstü performans sergiledi. Çekişmeli ve heyecanlı geçen turnuvada en küçüğü 7, en büyüğü ise 68 yaşında olan 49 oyuncunun puanları ulusal ve uluslararası puanlama sistemine göre hesaplandı.

 

Küçükçekmece Belediyesi tarafından her iki kategoride birinci olan Asım Turan ve Umut Balık’a tablet ve birincilik kupası, ikinci olan İnanç Vefa Kızıltaş ve Bekir Emrah Özdinç’e bluetooth kulaklık ve ikincilik kupası, üçüncü olan İbrahim Erol Karaseki ve Mustafa Elmas’a ise akıllı bileklik ve üçüncülük kupası hediye edildi. Ayrıca turnuvanın en küçük yarışmacılarından Rana Betül Topçu ve Duru Kayar’a katılımlarından dolayı madalya ve hediyeleri verildi.

 

Asım Turan: Küçükçekmece Belediyesi sayesinde bir ödülüm daha oldu

 

Turnuvada A kategorisinde yarışan ve birinci olan yarışmacılardan Asım Turan, ‘’Yarışma çok güzeldi, rakiplerim güçlüydü. 21 yaşındayım ve 10 senedir satranç oynuyorum. Türkiye ikinciliği ve İstanbul birinciliklerim var. Küçükçekmece Belediyesi sayesinde bir ödülüm daha oldu, bana bu imkânı sağladıkları için emeği geçen herkese çok teşekkür ederim’’ dedi.

  

Rana Betül Topçu: Tabletle oynamak yerine satranç oynamayı tercih ediyorum

 

Turnuvanın en küçüğü olan Rana Betül Topçu, ‘’Ben tabletle oynamak yerine satranç oynamayı tercih ediyorum. Çünkü satranç çok zevkli.  Bana bu oyunu abim öğretti daha yeni başladım. Satranç oynamayı çok seviyorum ve bugün burada çok eğlendim. Sadece bir tur kazandım ama önemli olan eğlenmekti” dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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