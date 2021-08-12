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11 Sanatçı, Yeniden Başlamanın Duygularını Tuvale Aktardı

FIRÇADAN TUVALE: “YENİDEN BAŞLAMAK” SKSM’DE

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ağustos 2021 Perşembe 09:56
11 Sanatçı, Yeniden Başlamanın Duygularını Tuvale Aktardı
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Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, 11 sanatçının “Yeniden Başlamak" isimli resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Natürmort, manzara ve canlılar temalı karma resim sergisinde eserleri bulunan sanatçılar, yeniden başlamanın heyecanını kendi estetik anlayışlarıyla yorumlayarak tuvale aktardı.

Sergide eserleri bulunan sanatçılar: Aysel Kılagöz, Fahrettin Atalar, Güldane Başpınar, Natalia Yakut, Nerhan Algan Çakmak, Özlem Yeşilçam Çoban, Seher Sırma, Selma Enöz, Şema Perk, Vesile Akın, Yasemen Kendiroğlu

Resim Keyfi: Yeniden başlamak istedik

“Resim Keyfi” grubu olarak yola çıkan 11 kadın, eserlerini, “Biz ressamlar yollarımızı birleştirip sanat eserleri üretirken, bu sergimizde "Yeniden Başlamak" istedik. Hayatta ne kadar yol alırsak alalım, yeniden başlama heyecanı başkadır. İnsan sıradanlıkları bırakarak kendini yeniler. Bu sergide, hayal dünyamızın izlerine rastlayacaksınız. Fırçamızdan tuvale yansıttığımız her eserde baştan başlamanın verdiği heyecanlara tanık olacaksınız” sözleriyle anlattı.

6 Eylül’e dek ziyaret edilebilir

Akrilik ve yağlıboya tekniği ile üretilen eserlerin yer aldığı “Yeniden Başlamak” Resim Sergisi, 6 Eylül’e dek SKSM’de ziyaret edilebilir.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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