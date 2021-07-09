Yürüyen Merdivenlere Vandal hasarı

Kartal Çavuşoğlu Mahallesi’nde bulunan yürüyen merdivenlerde kimliği belirsiz kişilerin gerçekleştirdiği vandallık sonucu maddi hasar oluştu. Özellikle yaşlı, engelli ve çocuklu ailelerin hayatını kolaylaştıran yürüyen merdivenlerin tırabzanları, korkulukları, bantları ve daha pek çok farklı noktasına hasar veren vandallar, merdivenlerin acil durdurma düğmelerine de basarak sistemin durmasına ve hizmetin aksamasına neden oluyorlar. Nalan Sokak ile Eğitim Sokağı’nı Yakacık Caddesi’ne bağlayan ve her gün yüzlerce vatandaşın güzergahında yer alan yürüyen merdivenlerde meydana gelen hasarlara önceki gün Kartal Belediyesi yetkilileri tarafından müdahale edildi ve bakımları gerçekleştirildi. 2019 yılında hizmete açılan ve bölge halkının hayatı kolaylaştıran yürüyen merdivenlere yapılan saldırıların hizmetin aksamasına neden olduğunu kaydeden yetkililer vatandaşların böyle bir durumla karşılaşmaları halinde sorumluları polise bildirmelerini istediler.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Ceza alacaklar

Yürüyen merdivenlerin 24 saat kamera ile izlenerek kaydedildiğini ve kayıt altına alındığını belirtin yetkililer yapılan saldırılar sonrasında yasal yollara başvurulduğunu açıkladılar. Vandallık yapan kişilerin polis tarafından yakalanmaları halinde söz konusu zararlardan yasal olarak sorumlu tutulacaklarını belirttiler. Yürüyen merdivenlerin bantlarını maket bıçağı ile kesen vandalların vatandaşın can güvenliğini de tehlikeye attığını, olası bir kazaya davetiye çıkardıklarını belirten Kartal Belediyesi yetkilileri vandallığın önlenmesi konusunda emniyet güçleri ile işbirliği yaptıklarını ifade ettiler.

Konuyla ilgili yaşanan olumsuzluklar ve şikâyetler için vatandaşlar, Kartal Belediyesi’nin Komşu İletişim Merkezi 444 4 578 numaralı hattını arayabilirler.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)