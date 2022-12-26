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“Yılbaşı Özel Kadın El Emeği Pazarı” Kartal’da Açıldı

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, yıl boyunca düzenlenen girişimcilik eğitimlerine katılan ve sertifikalarını alan girişimci kadınların el emeği hediyelik eşyalarını, “Yılbaşı Özel Kadın El Emeği Pazarı”nda Kartallılar ile buluşturdu. Kartal Belediyesi Organik Pazar Alanı Etkinlik Çadırında düzenlenen etkinliğin açılışını, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel gerçekleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Aralık 2022 Pazartesi 16:31
“Yılbaşı Özel Kadın El Emeği Pazarı” Kartal’da Açıldı
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Kartal’da kadın çalışmalarını ve dayanışmasını artırmak, kadınların sosyal ve ekonomik konumlarını güçlendirmek, karar mekanizmalarında, liderlik konumlarında varlıklarını desteklemek amacıyla önemli proje ve çalışmaları hayata geçiren Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan girişimci kadınların el emeği ürünlerini gelire dönüştürmelerine destek olmaya devam ediyor.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kartallı kadınların ekonomik hayata katılımlarını sağlamak üzere ilçede bulunan sabit ve gezici satış stantlarını kuran Kartal Belediyesi, bir yandan da girişimci kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin satışının yapılabileceği; yeni tanıtım fırsatları için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Söz konusu çalışmalar kapsamında düzenlenen “Yılbaşı Özel Kadın El Emeği Pazarı” ile Kartallı girişimci kadınların ürettikleri el emeği göz nuru; takı, örgü, tığ, dikiş, keçe, süsleme, boyama, bez bebek, oyuncak, çanta ve kanaviçe gibi birbirinden farklı el emeği ürünler, düzenlenen etkinlik ile satışa sunuldu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de etkinliğin açılışını gerçekleştirip tezgâhları tek tek gezerek Kartal’ın girişimci kadınlarına desteklerini iletti. Takıdan, el emeği ürünlere pek çok farklı ürünün satışa sunulduğu pazardaki açılışa Başkan Yüksel’in yanı sıra; Kartal Belediye Meclisi Başkan Vekili Özlem Bulut, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal Belediye Meclisi Üyesi Aysel Yücel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tek tek tezgâhları gezerek kadınlara yeni yıl hediyelerini takdim eden Başkan Yüksel, gerçekleştirdiği sosyal medya canlı yayını ile de Kartallı vatandaşları alışveriş için etkinlik çadırına davet etti. Başkan Yüksel daha sonra Organik Pazarı da ziyaret ederek hem alışveriş yaptı hem de üretici satıcılarla sohbet etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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