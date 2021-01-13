Yeşillendirme Hareketi ile Kartal’da Bir Mahalle Daha Yeni Parkına Kavuşuyor

Hedef “Yeşil Odaklı, Çevreci, Yaşanabilir Bir Kent”

Sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilerek ilçe genelindeki parkların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına hız veren Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in “Yeşil Odaklı, Çevreci, Yaşanabilir Bir Kent” ilkesi ile bir yandan da ilçedeki park sayısını artırmaya yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu düstur ile son bir yıl içinde; Komşuluk ve Dayanışma Parkı Projesi, Kartal Eski Stad Yanı Park Projesi, Fatih Boylan Parkı Projesi, Çamlık Şehitler Camii Peyzaj Düzenleme Projesi, Kartal Baba Alt Geçit Yanı Dinlenme Alanı Projesi, Çamlık Sokak Yanı Park Projesi, Anadolu Caddesi Yanı Park Projesi, Kumlar Caddesi Yanı Park Projesi, Nilay Sokak Yanı Park Projesi, Halitpaşa Caddesi Yanı Park Projesi, Temizlik İşleri Personel Alanı Projesi ile Erkılıç Caddesi (Fazilet Bahçesi) Projesi’ni tamamlayarak vatandaşların kullanımına açan Kartal Belediyesi, ilçedeki diğer birçok parkta da eş zamanlı düzenleme çalışmaları yürütüyor.

Park Sayısı 179’a Yükselecek

Ekipler, son olarak Gümüşpınar Tankyolu Caddesi Dinlenme Alanı, Yakacık Kültür Merkezi Parkı, Soğanlık Orta Mahalle’de ve Gümüşpınar Mahallesi’nde açılacak yeni parklar için yoğun bir mesai harcıyor. Söz konusu parkların da açılması ile ilçe genelindeki parkların sayısı 179’a yükselecek.

Mavisi ile yeşili ile modern bir görünüme kavuşmuş cadde, sokak ve meydanları ile canlanan Kartal’a artı değer katacak çalışmalara hız verdiklerini ifade eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Göreve geldiğimiz günden bu yana üzerinde çok fazla durduğumuz konulardan biri de güzel Kartal’ımızı yeşille donatmak, canlandırmak ve her projemizi “yeşil alan” merkezinde oluşturmaktı. Son bir yılda geldiğimiz noktadan oldukça memnunuz, yeşil alanlarımız 1 yıl içerisinde 30 bin metrekare civarında arttı. Ama elbette burada bırakmıyoruz, komşularımızın nefes alacağı, ailesiyle, eşiyle dostuyla hoşça vakit geçireceği alanları onlara ve güzel ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz. Bu arada tüm parklarda dönüşüme önem veren çalışma sistemi ile ayrıca önümüzdeki günlerde kuraklık ile mücadele etmek ve su tasarrufu sağlamak amacı ile sırasıyla otomatik sulama sistemine geçirilme çalışması başlattık.” diyerek çalışmaların aralıksız devam ettiği mesajını verdi.