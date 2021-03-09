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Yenilenen Yolları ile Kartal’da Ulaşımda Konfor Dönemi

Kartal Belediyesi daha yaşanabilir bir kent oluşturmak amacıyla araç ve yaya ulaşımını olumsuz etkileyen yollarda asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Mart 2021 Salı 10:41
Yenilenen Yolları ile Kartal’da Ulaşımda Konfor Dönemi
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Çalışmalar kapsamında, ilçenin en büyük caddelerinden biri olan Halit Paşa Caddesi’nde asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asfalt yenileme çalışmalarıyla, ilçe genelinde araç ve yaya kullanımının konforu artırılarak, vatandaşların ulaşımını rahatlatmak hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında, Komşu İletişim Merkezi’ne gelen talepler doğrultusunda, ilçenin en büyük caddelerinden biri olan Atalar Mahallesi Halit Paşa Caddesi’nde asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

“Yenilenen Yollar Kaza Riskini Azaltıyor”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, asfalt yenileme çalışmalarıyla Kartal’ın daha modern bir yapıya kavuştuğunu kaydederek; “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz salgın dönemini fırsat bilerek, ilçe genelindeki çalışmalarına yoğun bir çalışma programı ile devam ediyor. Özellikle son bir senede, komşularımızın ulaşım konforunu artırabilmek için ilçe genelinde gece gündüz demeden asfalt çalışmalarımıza devam ettik. Çalışmalar sayesinde, komşularımızın yenilenen yollarda kaza riskini azaltıyoruz. Özverili çalışmalarından dolayı tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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