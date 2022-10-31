Yeni Yüzyıla Bir Kala Kartal’da Cumhuriyet Coşkusu

Cumhuriyetin ilk yüzyılının son 29 Ekim’i niteliğini taşıyan Cumhuriyet Bayramı’nda, yediden yetmişe on binlerce Kartallı vatandaş, büyük bir gurur tablosu oluşturdu.

28 Ekim Cuma günü Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılması ile başlayan kutlama töreni, 29 Ekim Cumartesi sabah saatlerinde Kartal Kaymakamlığı tarafından Kartal Bulvar Stadı’nda gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti. Bu kutlamalara Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Garnizon Komutanlığı Teknik Hizmetler Daire Başkanı Müh. Alb. Dr. Cihat Eryiğit, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Cumhuriyet Mahallesi’nin Yeni Meydanında İlk Etkinlik Düzenlendi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in talimatlarıyla kısa süre önce Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımına başlanan Cumhuriyet Meydanı hizmete açıldı. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla da meydanda ilk etkinlik gerçekleştirildi. İsmini Türkiye Cumhuriyeti’nden alan mahalle ve meydan, bu önemli günde Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği çocuklar için bir etkinlik alanına dönüştürüldü. Cumhuriyet Meydanı’na gelen çok sayıda Kartallı çocuk, aileleriyle birlikte bayramın coşkusunu doyasıya yaşadı.

Meydanı ziyaret eden Başkan Gökhan Yüksel çocukların sevincine ortak oldu. Burada ailelerle sohbet eden Yüksel, “Daha önce söz verdiğimiz gibi Cumhuriyet Meydanı’nı Cumhuriyet Bayramımızda tamamlayıp, Kartallı komşularımıza armağan ettik ve bugün hizmete açtık. İlerleyen günlerde parkımızın diğer alanları da tamamlandığında hep birlikte güzel bir açılış gerçekleştireceğiz.” diyerek meydanın resmi açılışını müjdeledi.

Kartal Belediyesi tarafından gündüz düzenlenen bir diğer çocuk etkinliği de Kartallı Kazım Meydanı’nda gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde yapılacak olan fener alayı yürüyüşü öncesi meydanda bir araya gelen vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirme fırsatı yakaladı. Alana kurulan birbirinden güzel aktivite alanlarında Kartallı minikler, Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Kartallı Kazım’dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Doğru Kartallılar Sel Olup Aktı

Akşam saatlerinde ise Kuvayı Milliye Kahramanı Kartallı Kazım’ın adının verildiği meydanda toplanan binlerce kişi, Kartal Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na doğru yürüyüşe geçti. Ellerinde Türk Bayrakları, Atatürk resimleri ve meşalelerle kortej oluşturan vatandaşlar, marşlar eşliğinde Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı.

Yürüyüşe Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Kartal’ın siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve binlerce Kartallı katıldı. Kızılay Bulvarı boyunca süren fener alayında Başkan Yüksel de evlerinin balkonlarından destek veren Kartallıları selamladı.

Motosikletli Arama Kurtarma Destek Derneği (MAKUD) da fener alayına 50 adet Türk Bayrakları ile bezenmiş motosikletle katılarak yürüyüşe renk kattı.

Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Oğuzhan Koç Konseriyle Doruğa Ulaştı

Fener alayının ardından Kartal Meydanı’na ulaşan kortej, alanda konser için bekleyen vatandaşlarla buluştu. Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç’un sahne aldığı ve özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, büyük bir sevgi gösterisiyle başladı. Oğuzhan Koç en sevilen şarkılarını bu özel günde Kartallılar için seslendirdi.

Başkan Yüksel: “Cumhuriyet Kolay Olanı Değil, Doğru Olanı Yapmaktır”

Konserde sahneye davet edilen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kendisini dinleyen kalabalığa seslendi. Yüksel konuşmasında “Cumhuriyetimizin 99’uncu yıl dönümünde yine hep birlikte bir arada, yine coşkuyla Kartal Meydanı'ndayız. İyi ki varsın Kartal, iyi ki varsın büyük ailem. İyi ki coşkuyla bu kutlamaları, bu etkinlikleri Cumhuriyetimizin 99’uncu yıl dönümünü birlikte kutluyoruz. Sevgili dostlar, sevgili komşularım… Cumhuriyet kolay olanı değil, Cumhuriyet doğru olanı yapmaktır. Cumhuriyet birilerinin değil, herkesin mutluluğudur. Cumhuriyet zorbaların dediğini değil, zorda olanların dediğini yapar. Cumhuriyetin ilkelerine sarılmalıyız. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına sarılmalıyız. Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü coşkuyla kutladığımız bu günlerde 100’üncü yılın heyecanıyla ülkemizi ikinci yeni yüzyıla hazırlamalıyız sevgili Kartallılar. Bu yüzden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve tüm kahraman şehitlerimizi şükranla, minnetle anıyorum. Atatürk ilke ve inkılaplarının bize açtığı yolda, gösterdiği hedefe hep birlikte yürümeliyiz. İyi ki varsın Kartal, sizlerin varlığı, sizlerin gücü olduğu müddetçe Cumhuriyetin ışığı hiç sönmeyecek.” diyerek herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Konserin sonunda Başkan Yüksel, Oğuzhan Koç’a teşekkür ederek plaket ve çiçek takdiminde bulundu.